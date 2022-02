Governo do Amazonas decreta pontos facultativos de Carnaval e mantém funcionamento dos serviços essenciais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo para a segunda (28/02), terça e quarta-feira (1º e 02/03), mantendo o funcionamento dos serviços essenciais de segurança pública e saúde durante a comemoração de Carnaval. No sábado e domingo (26 e 27/02) os serviços de urgência e emergência também serão mantidos.

Continua depois da Publicidade

Com o decreto, estarão suspensos os expedientes nos órgãos do Poder Executivo Estadual a partir de segunda até a quarta-feira de Cinzas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), sendo válido para repartições públicas, autarquias e fundações. A exceção é para órgãos que prestam serviços essenciais e de interesse público.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as 25 unidades de urgência e emergência da capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante os três dias. No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência funcionando diariamente em regime de plantão 24 horas.

Funcionarão os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã; e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Continua depois da Publicidade

Os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas, com retorno dos atendimentos ambulatoriais e laboratoriais na quinta-feira (03/03).

Hemoam – A coleta de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) acontecerá das 7h às 18h, na segunda-feira, sendo suspensa na terça e retomada na quarta-feira, das 13h às 18h. O atendimento ambulatorial e coletas de análise estarão suspensos, sendo retomados na quinta-feira.

Continua depois da Publicidade

Segurança – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que, nos pontos facultativos de segunda-feira (28/02), terça e quarta-feira (1º e 02/03), somente as Centrais de Flagrantes (1° DIP, 6° DIP, 14° DIP, 19° DIP, DEHS, Deaai, Depca e DECCM – Plantão de Vulneráveis-PLV) irão funcionar, em regime de plantão 24h.

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) funcionará atendendo registro de ocorrência da área de atuação da Especializada. Nesse período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Continua depois da Publicidade

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais na quinta-feira (03/03), das 8h às 17h.

Educação – Durante os pontos facultativos, os serviços da Secretaria de Educação e Desporto estarão suspensos. As atividades serão retomadas na quinta-feira.

Ainda na área de segurança, a Polícia Militar do Amazonas mantém reforço no trabalho de patrulhamento das ruas em todo o estado. Em situações de emergência, a população deve ligar para o serviço emergencial 190, da PMAM, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Espaços culturais – A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informa que na segunda-feira os espaços culturais do Estado estarão fechados para manutenção.

Na terça-feira, o Teatro Amazonas, Palacete Provincial, palácios da Justiça e Rio Negro estarão abertos para visitação, das 9h às 13h. Já na quarta-feira o funcionamento será das 13h às 17h. A Casa das Artes funcionará nos dois dias, das 16h às 20h.

* Com informações da assessoria de imprensa