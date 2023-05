Governo do Amazonas diploma mais de 500 alunos em programas de formação técnica e profissional

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), realizou, nesta segunda-feira (16/05), a formatura de 598 alunos dos projetos “Da Escola para o Trabalho” e “MedioTec”, voltados para a formação profissional e tecnológica no nível médio nas escolas da rede pública estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, bairro Chapada, zona centro-oeste. Ao todo, foram diplomados 171 alunos no projeto “MedioTec” e 427 alunos no projeto “Da Escola para o Trabalho”. Esses estudantes são oriundos das ofertas de 2021. Os dois projetos têm a participação ativa do Cetam, que é o responsável pelas ofertas dos cursos técnicos.

“A gente entende que o curso técnico é uma mola propulsora para a universidade, e é onde o aluno vai se encontrar e ver se realmente é isso o que ele quer para a sua vida profissional. E o governador Wilson Lima sempre fala em levar oportunidades às pessoas, e é isso que a gente faz”, explicou a diretora-presidente do Cetam, Hellen Matute, que representou o governador Wilson Lima na solenidade.

O projeto “Da Escola para o Trabalho” faz parte do Programa Educa + Amazonas, que é um dos 13 programas prioritários do Governo do Estado voltados para a educação, e tem por objetivo promover a implementação de cursos Técnicos de Nível Médio nas escolas da rede estadual de educação do Amazonas. O intuito é oportunizar aos estudantes uma formação profissional e tecnológica de qualidade que contribua para inserção de jovens no mercado do trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aluna Maria Luiza da Escola Estadual Vicente Telles de Souza, no bairro São Geraldo, zona oeste, realizou o curso de Serviços Jurídicos, e disse que o aprendizado ajudou a decidir sua carreira profissional. “Eu já tinha curiosidade na área do Direito, e esse projeto foi ótimo porque podia escolher e decidir para a área que eu queria seguir. Foi um desafio muito grande, e pensei muito em desistir, mas toda vez eu pensava lá na frente que isso iria beneficiar o meu futuro. Hoje, as portas abriram para essa área. O curso me ajudou bastante também no meu desenvolvimento interpessoal e na minha fala”.

Reformulação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto “Da Escola para o Trabalho” reformulou a dinâmica das escolas de Tempo Integral, ofertando cursos técnicos profissionalizantes aos estudantes das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da rede estadual de ensino. Desta forma, o estudante deixará a escola com dupla certificação, experiência profissional na área e encaminhamento ao primeiro emprego.

Ao todo, foram ofertadas 550 vagas na Etapa I em 2021, 500 vagas na Etapa II em 2022 e 250 vagas na Etapa III em 2023. Das 20 turmas ofertadas na Etapa II, 16 turmas estão em execução. Assim como todas da Etapa III.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa do Governo do Amazonas atende, nas três etapas, 1.300 alunos na capital do estado, divididos em 29 escolas estaduais. Foram ofertados os cursos de Administração, Design de Interiores, Logística, Marketing, Qualidade, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos e Condomínio, com duração média de dois anos.

MedioTec

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), custeia o projeto MedioTec, uma iniciativa que busca fortalecer e ampliar a oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos concomitantes para alunos regularmente matriculados no Ensino Médio das redes públicas de educação.

No MedioTec foram ofertados os cursos de Computação Gráfica, Eletroeletrônica, Informática, Logística, Manutenção e Suporte em Informática e Qualidade, com um total de 335 vagas ofertadas e 210 concluídos.

O aluno Sebastião Barros da Escola Estadual Roderick Castelo Branco, no bairro São José, zona Leste, concluiu o curso de computação gráfica. Ele afirmou que o ensino proporcionou novos conhecimentos e a abertura de sua loja virtual. “Durante o curso a gente aprendeu várias ferramentas como Photoshop e Corel Draw. Esse curso incentivou a gente aprender mais sobre tecnologias, e atualmente eu tenho minha lojinha virtual de artes”.

Estiveram presentes na solenidade, os secretários das Secretarias Estaduais de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur; e de Administração Penitenciária (Seap), coronel Paulo Cesar; da Administração e Gestão (Sead), Fabrício Cyrino; os diretores-presidentes da TV pública Encontro das Águas, do Governo do Amazonas, Oswaldo Lopes; da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), Jorge Barroso; da Fundação Estadual do Índio (FEI), Sinésio Trovão; da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Dr. Euler Ribeiro; do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Renato Marinho; secretária executiva adjunta pedagógica da Seduc, Arlete Ferreira; secretária adjunta da capital da Seduc, Regina Ortiz.