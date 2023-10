Governo do Amazonas divulga boletim sobre a estiagem no estado

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio do Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulga o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, nesta quinta-feira (19).

Até as 14h, havia 59 municípios em situação de emergência, 01 cidade em alerta, nenhum em atenção e 2 em normalidade. A situação dos municípios permanece a mesma desde o último boletim.

Segundo o boletim, o Amazonas tem 590 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 146 mil famílias.

O Comitê foi instituído no dia 29 de setembro pelo governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

O governador também anunciou medidas para reforçar as ações do Governo, que já estão em andamento, por meio da operação Estiagem 2023.

Veja o boletim completo:

BOLETIM 19.10

*Com informações da assessoria