Governo do Amazonas divulga edital de convocação emergencial para profissionais da educação

O Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, divulgou o Edital de Inscrição para Contratação Emergencial de profissionais da educação para atuarem na capital e no interior. A contratação é de caráter temporário emergencial, por tempo determinado, e será voltado para as escolas da rede estadual de ensino.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 21 a 23 de junho gratuitamente por meio do site http://[email protected]. O edital completo também pode ser acessado no portal da Secretaria de Educação, pelo link www.educacao.am.gov.br/edital-emergencial.

Para serem convocados, os profissionais precisam possuir Licenciatura Plena nas disciplinas requeridas; ter experiência comprovada de, no mínimo, 12 meses. As especificidades de comprovação deste segundo critério estão dispostas no edital.

Em caso de empate nas classificações do certame, os critérios de desempate passam pela idade do candidato (maior idade) e pelo tempo de docência comprovada com base nos critérios anteriormente explicitados.

O candidato classificado, nas formas definidas pelo edital, será chamado para admissão à critério da administração da Secretaria de Educação. O candidato deve declarar, obrigatoriamente, se tem interesse ou não na vaga disponibilizada. A declaração pode acontecer em até, no máximo, 48 horas após a convocação.

Os candidatos classificados irão atuar nas modalidades do Ensino Indígena, Ensino Regular, Educação Especial e Mediação Tecnológica, na capital e interior, incluindo a área indígena.

As vagas na capital são para as seguintes disciplinas: profissional de apoio ao escolar, sala de recursos multifuncionais, Ciências Naturais, Filosofia e Química. Já para o interior são as disciplinas já citadas, incluindo: Biologia, Ciclo, Educação Física, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Tradutor Intérprete de Libras.

