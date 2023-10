Notícias do Amazonas – Já está disponível a lista dos projetos inscritos nos nove editais da Lei Paulo Gustavo disponibilizados pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Quem inscreveu projetos, pode fazer a consulta no hotsite da Lei Paulo Gustavo, hospedado no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br). Ao todo, foram inscritos 1522 projetos.

Para conferir o status da inscrição, basta entrar no sistema de editais do site e clicar no botão “Acesse aqui seus projetos inscritos”. Também é possível consultar a lista completa de inscritos acessando a seção de cada edital.

Foram disponibilizados editais de Fomentos às Artes, Cultura Popular, Cultura Hip Hop, Cultura LGBTQIAPN+, Povos Indígenas, Audiovisual, Povo Negro, Apoio à Micro e Pequena Empresa Audiovisual e Cultura Transforma.

Caso o proponente não encontre seu projeto na lista de inscritos, são disponibilizados três dias úteis para o envio de recurso por meio do e-mail [email protected].

O recurso deve conter nome do proponente, edital a que concorre, nome do projeto e razões do recurso. É possível consultar o motivo do indeferimento da inscrição acessando o sistema de editais no link inscricoes.cultura.am.gov.br.

Também continua disponível o canal Tira-dúvidas Editais LPG, que pode ser acessado via e-mail [email protected] ou WhatsApp (92) 99222-5377.

Os nove editais da Lei Paulo Gustavo R$ 51,7 milhões em recursos federais para financiar ao menos 800 projetos culturais, com a expectativa de alcançar 20 mil fazedores de cultura em todo o estado.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil – cerca de R$ 3,8 bilhões a estados, municípios e Distrito Federal. O setor foi o mais impactado durante a pandemia de Covid-19. A lei foi batizada em homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença em 2021.