Governo do Amazonas divulga resultado definitivo do Bolsa Esporte Estadual 2023

O Governo do Amazonas divulga, nesta sexta-feira (28/07), o resultado definitivo dos atletas e paratletas que tiveram os seus credenciamentos considerados aptos para o edital Bolsa Esporte Estadual 2023. Este ano foram 307 desportistas inscritos e 129 aprovados, um aumento de 30% comparado ao patrocínio do ano anterior, sendo 60 das categorias de base, 61 do alto rendimento e oito de rendimento olímpico e paraolímpico.

“Sabemos da importância do Bolsa Esporte na carreira de um atleta que precisa manter um padrão de treino adequado, como uma boa alimentação e recursos para o desenvolvimento em suas modalidades”, ressaltou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Os valores mensais para os bolsistas variam de R$ 400 a R$ 3 mil e a lista completa do resultado pode ser conferida no site da Sedel (http://www.sedel.am.gov.br), na pasta downloads. Os candidatos considerados aptos serão convocados para participarem de uma Audiência Pública onde será realizada a assinatura do Contrato de Patrocínio Desportivo do Programa Bolsa Esporte Estadual 2023, com previsão para até o final de agosto.

O atleta ou paratleta contemplado com o Patrocínio Desportivo do Bolsa Esporte Estadual 2023 deverá cumprir todas as regras previstas no Edital disponível no site da Sedel e no Contrato de Patrocínio Desportivo. Para mais informações, os beneficiados podem comparecer na sede da Sedel, na Vila Olímpica de Manaus, localizada na Av. Pedro Teixeira, 400, Bairro Dom Pedro, no horário no horário de 08h às 16h.

Beneficiados

Os desportistas da categoria de base vão receber em forma de patrocínio o valor de R$ 400 mensais. Já para atletas e paratletas de alto rendimento, que disputam competições nacionais e internacionais, a bolsa é de R$ 1 mil mensais. E, aos atletas e paratletas de categoria olímpica/paralímpica, o benefício é de R$ 3 mil mensais.

Redação AM POST