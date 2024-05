Governo do Amazonas divulga selecionados para o Espaço Acessível do 57º Festival de Parintins

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulga, nesta quarta-feira (15/05), a lista das Pessoas com Deficiência (PcD) selecionadas para ingressar no Espaço Acessível do 57º Festival de Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho.

A lista com as 45 Pessoas com Deficiência está disponível no site da Sejusc (www.sejusc.am.gov.br), no banner “Boi-Bumbá para Todos”.

Cada pessoa selecionada terá direito a um acompanhante. Foram 15 vagas reservadas para residentes de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) e as demais oferecidas a todos os estados do Brasil. Os credenciamentos são intransferíveis e a venda é proibida.

Espaço

A estrutura conta com um espaço personalizado, telas de apoio, rampas de acesso e fones de ouvido, além de equipes multiprofissionais dando o suporte e acompanhamento das pessoas durante o evento.

A área está localizada no centro do Bumbódromo em frente dos camarotes. O Espaço Acessível é assegurado em todos os eventos públicos estaduais de Manaus e em grandes eventos, como o 57º Festival de Parintins.

As orientações quanto ao recebimento da credencial serão feitas pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD), por meio de contato informado no ato da inscrição, sendo de responsabilidade do beneficiário o acompanhamento de seus contatos informados.

