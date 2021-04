Governo do Amazonas e Caixa vão capacitar técnicos que atuam no sistema de acesso a programas sociais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), é um dos parceiros da Caixa Econômica Federal na grande mobilização em torno da capacitação de técnicos, que trabalham nos municípios com o sistema que serve de base para acesso a programas sociais de âmbito nacional, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial.

Em reunião com a secretária Alessandra Campêlo na tarde desta quinta-feira (22/04), o gerente de Governo da Caixa, Hamilton Bandeira, explicou que a evolução do sistema demanda o treinamento de toda a rede de servidores que atuam na ponta, junto aos cidadãos, seja nas secretarias municipais de Assistência Social, seja nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras). No Amazonas, a capacitação acontece no dia 17 de maio, em duas turmas (manhã e tarde).

“A Seas é parceira do Governo Federal, do Ministério da Cidadania e da Caixa na mobilização e nesse trabalho como um todo. Fizemos os ajustes necessários para que o evento aconteça com sucesso; e venha facilitar o acesso dos municípios e dos nossos munícipes, tanto da capital quanto do interior, aos benefícios do governo federal”, disse Hamilton.

União – A titular da Seas destacou que o fortalecimento da assistência social envolve todos os entes federados. Para Alessandra Campêlo, o Governo Federal, via Ministério da Cidadania e Caixa, o Governo do Amazonas, por meio da Seas e da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, e as prefeituras, estão unidas em torno da qualificação dos servidores.

“É importante ressaltar que o sucesso do Programa Bolsa Família é algo que depende do Governo Federal, do Governo do Estado e das prefeituras estarem unidos numa só direção. É fundamental que sempre a gente fale a mesma linguagem”, concluiu Alessandra.

*Com informação da Assessoria de Imprensa