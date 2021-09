Governo do Amazonas e Governo Federal entregam mais de 3 mil cestas básicas a pescadores de Fonte Boa e Jutaí

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta terça-feira (28/09), o Governo do Amazonas, em conjunto com o Governo Federal, entregaram mais de 3 mil cestas básicas para os pescadores artesanais dos municípios de Fonte Boa e Jutaí (distantes 678 e 751 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Continua depois da Publicidade

A ação é fruto da parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), responsável pela entrega das cestas; e o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania (MC), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Superintendência Federal da Agricultura (SFA).

O secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, ressalta o compromisso dos governos estadual e federal, junto com as prefeituras e entidades locais, para beneficiar e atender o pescador da ponta, dos municípios mais distantes.

“Nosso objetivo é valorizar o pescador e a pescadora, é dar dignidade para essa classe tão trabalhadora, que acorda todos os dias cedo, para levar o alimento para a mesa da população”, ressalta Leocy.

Continua depois da Publicidade

Em Jutaí, foram destinadas 1.433 cestas básicas. Já em Fonte Boa, foram entregues 1.650, beneficiando 3.083 famílias de pescadores que estão em vulnerabilidade social.

As cestas básicas foram destinadas para as associações, colônias e sindicatos da categoria pesqueira dos municípios, onde serão entregues para os pescadores artesanais que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo, junto ao Mapa.

Continua depois da Publicidade

Segundo o presidente da Associação de Pescadores Profissional Artesanal de Fonte Boa (ASPPFB), Alberlan Matos, as cestas básicas chegaram no momento certo para beneficiar os pescadores e suas famílias.

“O pescador é merecedor disso. A vida do pescador é sofrida, e durante a pandemia ficou ainda mais, com o fechamento dos comércios e também com a cheia, que dificultou a nossa atividade. Mas, graças a Deus, estamos recebendo esse apoio do Governo do Amazonas, os pescadores de Fonte Boa agradecem”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Ação itinerante – Já foram entregues aproximadamente 48,8 mil cestas básicas pelo governo estadual e federal para 54 municípios do Amazonas, com o apoio das entidades e prefeituras locais.

No total, serão entregues cerca de 62 mil cestas de alimentos para os pescadores artesanais cadastrados em entidades ligadas ao SFA/Mapa, que residem nos 61 municípios do estado e na capital, Manaus.

Cestas básicas – Cada cesta pesa 21 quilos e contém 10 quilos de arroz; 4 quilos de feijão; 2 quilos de farinha de mandioca; 2 quilos de açúcar; 1 quilo de flocos de milho; 1 quilo de macarrão; e 1 quilo de leite em pó.

* Com informações da assessoria de imprensa