Governo do Amazonas e MP-AM firmam parceria para fortalecer combate ao crime organizado

O Governo do Amazonas e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) firmaram, nesta quinta-feira (20/07), um acordo de cooperação técnica para a implantação de uma equipe interprofissional voltada ao enfrentamento do crime organizado. A parceria será executada por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado (Caocrimo).

O termo foi assinado pelo governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza, e pelo procurador-geral de Justiça, Alberto Nascimento, na sede do Governo, zona oeste de Manaus. Pelo acordo, que tem vigência de cinco anos, sem transferência de recursos financeiros, a SSP-AM irá reforçar a estrutura do Caocrimo com agentes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A ideia é que os membros da equipe interprofissional atuem na operacionalização do Caocrimo, por meio do qual o MP-AM desenvolve atividades de inteligência e de enfrentamento da criminalidade organizada. A partir da ação integrada, a expectativa é fortalecer os trabalhos de investigação e combate às atividades de organizações criminosas em todo o estado.

De acordo com o MP-AM, o acordo de cooperação técnica segue uma tendência nacional em que governos estaduais e ministérios públicos têm somado esforços para ampliar iniciativas conjuntas em benefício da segurança pública. O crime organizado abrange atividades como tráfico de drogas, de pessoas, contrabando de armas, comércio de órgãos humanos, falsificações, fraudes e lavagem de dinheiro.

Redação AM POST