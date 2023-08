O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, realizou, nesta quarta-feira (23/08), a abertura de um mutirão de cirurgias oftalmológicas no município Anamã (a 165 quilômetros de Manaus). A iniciativa, promovida em parceria com a prefeitura local, tem a expectativa de atender pelo menos 250 pacientes, com diagnóstico de catarata e pterígio (carne crescida), ao longo de três dias.

O mutirão recebeu investimentos liberados pelo governador Wilson Lima, a partir de uma emenda do deputado estadual Abdala Fraxe. A abertura ocorreu em um ginásio do município, onde os pacientes passaram por serviço de triagem com um médico oftalmologista antes de serem encaminhados para os procedimentos cirúrgicos no Hospital Francisco Sales de Moura.

“Amanhecemos aqui no Baixo Solimões para abrir esse mutirão. Trata-se de uma demanda represada há alguns anos. Com o aporte de emenda do deputado Abdala Fraxe, liberada de forma prioritária pelo governador Wilson Lima, a gente está dando esse conforto hoje para a população da sede de Anamã e das comunidades do entorno”, destacou Tadeu de Souza.

Na ocasião, o prefeito de Anamã, Chico do Belo, comemorou a parceria com o Governo do Amazonas que viabilizou a ação de saúde. “É um momento único porque as pessoas daqui estavam precisando dessa assistência. Só agradecimentos ao governador Wilson Lima, ao vice-governador Tadeu de Souza, a quem temos a honra de receber aqui, ao deputado Abdala e aos nossos vereadores”, disse.

“O governador Wilson Lima priorizou a área da saúde e a nossa emenda já está liberada para que as pessoas possam fazer essas cirurgias hoje. Mais de 200 pessoas vão ser operadas e queremos promover mais mutirões como este até que os índices dessas doenças sejam reduzidos ao máximo”, afirmou o deputado Abdala Fraxe.

As cirurgias terão início nesta quinta-feira (24/08) e se estendem até o dia 27 de agosto. A catarata atinge o cristalino, lente da parte interna do olho, que deixa de ficar transparente e passa a ser opaca, causando a perda gradual da visão. O pterígio é uma doença externa que forma uma espécie de “carne” no canto de um ou dos dois olhos.

Redação AM POST