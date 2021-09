Governo do Amazonas emite pesar pela morte de Murilo Rayol

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, lamentou em nota o falecimento do empresário Murilo Rayol ocorrido na noite desse sábado (25) em Manaus. Aos 72 anos, ele sofreu infarto, foi socorrido, mas não resistiu.

“Lamento profundamente o falecimento do empresário Murilo Rayol. Ele tinha uma alegria de viver inspiradora e deu uma importante contribuição à cultura e ao turismo do nosso estado. Que Deus o receba com glórias e conforte os corações de seus familiares e amigos”, escreveu o governador do Amazonas, Wilson Lima, nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

O corpo do profissional da construção civil e amante do carnaval amazonense está sendo velado, na manhã deste domingo, na Funerária Canaã, rua Major Gabriel, no Centro da capital.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamenta com profundo pesar o falecimento do empresário Murilo Rayol, na noite deste sábado (25/9), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. Murilo, que tinha 72 anos, sofreu um infarto durante a semana e hoje não resistiu. Murilo tinha uma forte ligação com a Cultura Popular, grande colaborador do carnaval amazonense. Em 2019 teve sua história contada pela Escola de Samba A Grande Família, da qual era torcedor, com o enredo “Eu só quero é ser feliz”, conquistando o vice-campeonato. Em 2020, a agremiação da zona leste de Manaus, defendeu o enredo “Sou manauara – Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão”, também de Murilo Rayol. O empresário também era proprietário do prédio que abriga, há 15 anos, a Galeria do Largo, um dos espaços culturais administrados pela secretaria.