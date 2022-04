Governo do Amazonas empossa novo reitor e vice-reitora da UEA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já está sob o comando do magnífico reitor Professor Doutor André Luiz Nunes Zogahib, e da vice-reitora Professora Doutora Kátia do Nascimento Couceiro. Os dois foram empossados na noite desta terça-feira (19/04), em sessão solene realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Na cerimônia de posse, o ex-reitor Cleinaldo Costa passou as vestes talares ao reitor atual. O governador Wilson Lima foi representado pelo secretário chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho, que entregou a André Zogahib a medalha reitoral e desejou sorte durante a caminhada.

“Tenho absoluta consciência, tenho total convicção que o André Zogahib e a professora Kátia, sabem da dimensão da missão que lhes foi conferida, que talvez seja a maior das suas vidas. Ambos possuem um currículo exemplar, um currículo irretocável, mas que hoje atingem o ápice da carreira acadêmica. E as pessoas que vivem a academia sabem da representatividade desse cargo, sabem da importância desse cargo”, afirmou o secretário, durante discurso na cerimônia de posse.

O atual reitor, diante dos pró-reitores, diretores e comunidade acadêmica da UEA, reforçou o seu compromisso e da vice, Kátia Couceiro, divulgado durante o período de campanha, de comandar uma gestão transparente, com a participação dos envolvidos, respeitando os anseios, as necessidades de todos.

Continua depois da Publicidade

“Nós queremos colocar a UEA em outro patamar, numa nova linha de gestão, numa nova linha de raciocínio, para que nós observemos a UEA dentro da sua expectativa teleológica, construtiva. Que nós tenhamos uma universidade tecnológica e, sobretudo, uma universidade que possa estar presente nos mais distantes locais do estado do Amazonas, para que nós tenhamos condições de desenvolver nosso estado por meio da educação”, afirmou o novo reitor.

Nova gestão superior – Também foram apresentados os novos pró-reitores da UEA: Pró-Reitoria de Administração – Nilson José de Oliveira Sobrinho; Pró-Reitoria de Graduação – Raimundo de Jesus Teixeira Barradas; Pró-Reitoria de Extensão – Darlisom Souza Ferreira; Pró-Reitoria de Pesquisa – Roberto Sanches Mubarac Sobrinho; Pró-Reitoria de Planejamento – Joésia Moreira Julião Pacheco; Pró-Reitoria de Interior – Valber Barbosa Martins.

Continua depois da Publicidade

Reitor da UEA – O Prof. Dr. André Zogahib é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em Administração Pública. É professor do quadro efetivo da UEA, foi coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado, coordenador dos sistemas de ingresso, pró-reitor de Planejamento e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

Participou da elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) na condição de docente. Em 2010, como pró-reitor de Planejamento, atuou na reestruturação organizacional da UEA. O Projeto de Lei do Executivo n° 116/2011 permitiu a contratação de cerca de 600 professores na época.

Continua depois da Publicidade

Gestor experiente e bem-sucedido, atuou como diretor-presidente da AmazonPrev, conquistando, por três anos seguidos, o prêmio de melhor Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil, entre todos os estados da federação e Distrito Federal. A AmazonPrev tornou-se referência nacional em gestão previdenciária, em diversas avaliações, como as da Abipem, Aneprem e da Secretaria Nacional de Previdência.

Vice-reitora da UEA – A Profª. Drª. Kátia do Nascimento Couceiro é graduada em Medicina, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Estimulação Cardíaca Eletrônica Implantável pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia (Fesc-2020). Possui mestrado em Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Paulista (Unifesp) e doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela UEA.

Atua na UEA desde 2005, ministrando a disciplina de Cardiologia, foi subcoordenadora do curso de Medicina, coordenadora do internato de Clínica Médica e membro do núcleo docente estruturante do curso.

Sob a sua coordenação foi criado o primeiro Centro de Treinamento de Emergências Cardiovasculares da Região Norte, responsável pela implantação de medicamentos de alto custo para insuficiência cardíaca. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a efetuar a distribuição de todo o arsenal de medicamentos, obtendo a redução de mortalidade de seus pacientes. A doutora Kátia Couceiro também é presidente da Academia Amazonense de Medicina (biênio 2022/2023).

* Com informações da assessoria de imprensa