Governo do Amazonas entrega 150 kits de segurança para mototaxistas de Maués

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) contemplou, nesta segunda-feira (23/05), 150 mototaxistas de Maués (a 276 quilômetros de Manaus) com kits de segurança, compostos de um capacete e um colete, cada. Foram entregues também 37 certificados do curso de capacitação e de atualização realizado pelo departamento de trânsito. A ação teve a participação do governador Wilson Lima, que anuncia investimentos e acompanha ações do Estado no município.

Os benefícios integram o projeto Motociclista Legal, voltado aos mototaxistas e motofretistas do estado do Amazonas.

“Estou muito agradecido pelo governador olhar pela categoria. Além do capacete e colete, fui um dos selecionados, no início deste mês, na CNH Social, e agora vou poder adicionar a categoria B”, comemorou Janderson Batista, mototaxista de 35 anos.

Desde que foi lançado pelo governo, além de Maués, o projeto já entregou mais de 2 mil kits para mototaxistas de 12 municípios: Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Eirunepé, Manacapuru, Manaus, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé.

Certificados

No município de Maués, 37 mototaxistas receberam o certificado do curso de capacitação e de atualização. Esse é mais um benefício oferecido pelo programa Detran Cidadão, por meio do Motociclista Legal.

Por falta de oportunidade de emprego, Elisângela Paz, de 45 anos, começou a trabalhar como mototaxista no ano de 2005, mas ela rodava sem capacitação. Assim que ouviu sobre o curso gratuito, não perdeu a oportunidade e se inscreveu no projeto social do Detran-AM.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, por isso eu sempre quis fazer o curso de mototaxista profissional. Agora me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, preparada com essa capacitação que eu fiz”, explicou a mototaxista.

Assim como Elisângela, o mototaxista interessado em fazer o curso do Detran-AM deve ser maior de 21 anos e ser habilitado há pelo menos dois anos na categoria A, AB, AC, AD ou AE.

Os mototaxistas capacitados podem ter acesso ao financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) de até R$ 5 mil para troca de motocicleta ou fazer a manutenção na atual.