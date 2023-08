Governo do Amazonas entrega mais de 600 livros à escola bilíngue de francês da rede estadual

Um total de 615 exemplares de Livros Didáticos de Língua Francesa foram entregues pelo governador Wilson Lima à Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) José Carlos Mestrinho, zona sul de Manaus, unidade que oferece o ensino bilíngue da Língua Francesa desde 2017. Os livros foram entregues durante o lançamento do programa ‘Amazonas + Alfabetizado’, nesta terça-feira (22/08), no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

Com o apoio deste material didático, o Governo do Amazonas estrutura e fortalece as escolas bilíngues e possibilita a melhoria das atividades pedagógicas exercidas no âmbito escolar, relacionadas às aprendizagens essenciais sugeridas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), abrindo portas para que os estudantes possam realizar, por exemplo, intercâmbios e oportunidades de trabalho no exterior.

“Os alunos não são simplesmente ensinados em um segundo idioma; eles têm uma formação curricular completa. Os idiomas são ensinados em ciências e também na área de matemática e ciências exatas. Portanto, os alunos saem com uma formação completa e estarão aptos a concorrer a qualquer tipo de titulação”, destacou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

A Escola José Carlos Mestrinho se tornou referência em educação de qualidade para crianças e jovens. A unidade conta com 527 alunos, do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, e possui o Selo Internacional de Excelência do Ministério Francês de Educação, o LabelFrancEducation.

Para o gestor da instituição, tenente-coronel Andrey Barbosa, os livros didáticos devem aprimorar os estudos da língua francesa na escola.

“A chegada desses livros vai melhorar ainda mais o aprendizado, porque o aluno terá condições de acessar literatura em francês, respeitando a pedagogia de cada faixa etária. É muito bom estar recebendo isso; agradecemos ao Governo do Estado por ser sensível a isso e entender que é muito importante para o aluno progredir e ter fluência no idioma”, afirmou o gestor.

O Programa de Educação Bilíngue Português – Francês é desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria institucional com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Faculdade de Letras, e a Embaixada da França no Brasil.

Ensino Bilíngue

Atualmente, o Governo do Amazonas possui nove escolas com ensino bilíngue, atendendo a quatro mil alunos com os seguintes idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Japonês e Tukano (uma escola indígena). Em 2024, a intenção é implantar mais quatro escolas, atendendo seis mil alunos.

Outra novidade, é que três Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) que já possuem o Ensino Bilíngue para o Ensino Médio estenderão, também em 2024, para o Ensino Fundamental. São eles: Ceti João dos Santos Braga, Ceti Gilberto Mestrinho e Ceti Áurea Braga.

As escolas bilíngues são caracterizadas pela execução de um currículo único, integrado e ministrado em duas línguas de instrução. O objetivo é proporcionar aprendizado por meio do acesso a outras culturas, fortalecer a formação do estudante com ênfase no atendimento às suas necessidades pessoais, acadêmicas e profissionais, de forma a enriquecer e diversificar o repertório de experiências.

