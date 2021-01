Governo do Amazonas envia 7,8 mil doses de vacina para quatro municípios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas segue realizando a distribuição das duas primeiras doses da vacina contra a Covid-19 para o interior do estado. Na manhã desta quarta-feira (20/01), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) enviou 7.804 doses da Coronavac para os municípios de Tapauá, Canutama, Humaitá e Pauini. Os kits com a vacina e seringas estão sendo transportados por uma aeronave modelo Caravan Anfíbio C208, e o voo para os quatro destinos deve levar 4h30.

As doses da vacina são necessárias para atender os grupos prioritários dessa primeira etapa: trabalhadores de saúde, idosos de 80 anos ou mais, idosos de 75 a 79 anos, pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e população indígena.

Foram enviadas cinco caixas contendo as doses e as seringas. De acordo com o comandante Fernando Fagundes, a aeronave saiu às 7h com destino ao município de Tapauá, seguindo para a cidade de Canutama, Humaitá e Pauini.

“Nós vamos parar em Porto Velho para abastecer a aeronave e descarregar as últimas doses em Pauini, então a viagem deve durar um pouco mais que quatro horas, levando em consideração que vamos ficar entre 15 a 20 minutos em cada cidade para descarregar. Vamos operar na água nos municípios de Pauini e Canutama”, explicou.

Em Nota Técnica enviada às coordenações estaduais, o Ministério da Saúde informa que, como a primeira remessa de vacinas não atenderá todo o público-alvo da primeira fase, a seleção de prioridades neste grupo é necessária. As recomendações definem, ainda, que devem ser garantidas as duas doses para os grupos em localizações mais remotas para que não haja qualquer prejuízo em caso de fim do estoque.

Sendo assim, as quantidades distribuídas e enviadas para os municípios do interior do Estado devem ser suficientes para o atendimento da população indígena aldeada maior de 18 anos e de 34% dos trabalhadores da saúde.

Lista de doses enviadas aos municípios

Tapauá: 2.400

Canutama: 501

Humaitá: 2.273

Pauini: 2.630

* Com informações da Assessoria de Imprensa