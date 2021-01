Governo do Amazonas envia vacinas contra Covid-19 para 15 municípios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, o Governo do Estado enviou, na manhã desta sexta-feira (29/01), 13.768 doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac para atender 15 municípios das diferentes calhas dos rios.

A ação de armazenamento e entrega das doses está sendo realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Ao todo, quatro aeronaves carregando os imunizantes e seringas saíram da capital amazonense às 6h. São voos devem levar em média 8 horas para abastecer os municípios de destino.

De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Elder Figueira, esse é o terceiro envio das vacinas do Ministério da Saúde recebidas pelo Amazonas e, no caso da vacina AstraZeneca, é uma complementação na campanha de vacinação, uma vez que todos os municípios já receberam doses suficientes de vacinas.

“A gente continua com a distribuição das vacinas que a gente tem recebido do Ministério da Saúde contra a Covid-19, dessa vez estamos mandando para várias calhas de rios do interior do Amazonas, desde a região do Madeira até a região do alto Solimões, que vão receber essas vacinas. É uma importante estratégia para a gente enfrentar a pandemia e diminuir a carga de doença tanto na capital, quanto no interior”, afirmou.

Elder Figueira ressaltou ainda que a vacina AstraZeneca da Fiocruz tem um diferencial importante, pois o intervalo de tempo da primeira para a segunda dose são de três meses, o que contribui para atender a população dos municípios mais distantes em tempo hábil. “Os envios das vacinas para o interior continuam, assim como a distribuição para capital amazonense”, disse.

Distribuição de doses por municípios – Dia 29/01

Lábrea: 390

Boca do Acre: 1.820

Eirunepé: 280

Amaturá: 604

São Paulo de Olivença: 2.685

Atalaia do Norte: 1.277

Envira: 767

Guajará: 481

Benjamin Constant: 320

Tabatinga: 2.610

Tocantins: 601

Santo Antônio do Içá: 1.353

Itamarati: 250

Carauari: 100

Ipixuna: 230

* Com informações da Assessoria de Imprensa