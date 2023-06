Governo do Amazonas executa obra de reforma e manutenção do Bumbódromo de Parintins

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está executando a obra de reforma e manutenção preventiva anual do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, que está sendo preparado para receber o 56º Festival Folclórico, que será realizado no período de 30 de junho a 2 de julho deste ano.

Com investimento no valor de R$ 3,2 milhões, a obra contempla a revisão geral de toda a arena, com serviços nas arquibancadas e no prédio anexo; pintura geral; revisão geral das instalações hidráulicas e elétricas; recuperação das platibandas metálicas do hall de entrada; reposição de calhas, rufo e forro em PVC dos corredores dos lados dos bumbás Caprichoso e Garantido.

A obra inclui ainda a manutenção geral na cobertura dos camarotes laterais de Caprichoso e Garantido; manutenção geral das instalações de combate a incêndio e pânico; da sala dos fiscais; reforma das salas multiuso e teatro, teoria musical, entre outras.

Com 80% de avanço, nesta etapa, está em andamento os serviços de instalação de corrimão nas escadas de acesso das arquibancadas das galeras de Garantido e Caprichoso; revisão das estruturas do arco de iluminação; elevação do nível de piso dos cadeirantes; e recomposição dos perfis metálicos da estrutura dos banheiros das galeras de Caprichoso e Garantido.

Outros investimentos

Além da reforma e manutenção do Bumbódromo, estão em andamento as obras de pavimentação de ramais e recuperação do sistema viário da sede do município. O investimento é de R$ 32,9 milhões e contempla a recuperação de 11 quilômetros de vias e aplicação de pavimento novo em outros 10,8 quilômetros, com serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, incluindo meio-fio, sarjeta e sinalização. As obras irão beneficiar mais de 34 ruas dos bairros União, Itaúna I e II, Paulo Reis, Distrito Industrial, Nazaré e Centro, dentre outros, além dos ramais dos Reis, do Regaço e da AABB.

Situado na calha do Baixo Amazonas, Parintins conta atualmente com uma população estimada em 116.439 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2021.

Redação AM POST