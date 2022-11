Governo do Amazonas garante acessibilidade às pessoas com deficiência durante ‘Copa na Arena’

Redação AM POST

A acessibilidade também entrou em campo nesta quinta-feira (24/11) no evento “Copa na Arena”, promovido pelo Governo do Amazonas. As pessoas com deficiência (PcDs) que estiveram na Arena da Amazônia Vivaldo Lima acompanhando a Copa do Mundo do Catar 2022 puderam assistir ao duelo entre as seleções de Brasil e Sérvia com conforto e segurança.

A pasta disponibilizou uma van com seis servidores para auxiliar o transporte dos PcDs até o local da transmissão, além de cadeiras de rodas. A ação foi coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD).

De acordo com o secretário Emerson Lima, titular da Sejusc, é missão da pasta garantir os direitos das PcDs em eventos de grande porte, como o “Copa na Arena”.

“Vamos batalhar para continuar assegurando os direitos das pessoas com deficiência durante os eventos realizados pelo Governo do Amazonas no estado, com acessibilidade, espaços exclusivos e servidores disponíveis para auxiliar esse público”, afirmou o secretário.

Acessibilidade

Os idosos Leonor e Miguel Ortiz estavam entre os que prestigiaram o “Copa na Arena”. O casal ressaltou que o apoio garantido pela Sejusc foi essencial para assistir ao jogo de forma confortável.

“Como ele é idoso, 63 anos, e faz uso de cadeira de rodas, nós logo procuramos o pessoal da Sejusc, e não foi difícil encontrá-los. Viemos com nossa família e assistimos sentados. Isso é muito bom, nos ajudou a apreciar o jogo melhor”, disse Leonor Ortiz.

Conscientização

Durante o evento, equipes da Secretaria Executiva de Direitos da Criança e Adolescente (Sedca) realizaram uma ação de conscientização com orientação e divulgação dos contatos da rede de proteção de crianças e adolescentes.