Governo do Amazonas garante estoque do kit intubação por mais três meses

Redação AM POST

O Governo do Amazonas reforçou o estoque dos medicamentos que compõem o kit intubação, com garantia mínima de três meses de abastecimento, na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A estimativa leva em conta um possível cenário de alta demanda na pandemia da Covid-19 no estado, semelhante à segunda alça epidêmica registrada em janeiro e fevereiro deste ano.

De acordo com a coordenadora da Cema, Eunice Mascarenhas, o reforço do estoque é um conjunto de medidas tomadas para garantir o fornecimento. A alta demanda por esses medicamentos em todo o país é um fator crítico para que os fornecedores consigam cumprir com os prazos de entrega.

“Tivemos que demandar muita energia, muito planejamento, para garantir que o Amazonas não tivesse uma descontinuidade no abastecimento, no que se refere ao kit intubação”, disse a coordenadora.

A garantia mínima de três meses do abastecimento do kit intubação no estado é referente aos neurobloqueadores, um dos três medicamentos primordiais que compõem o kit. Os outros dois tipos, os sedativos e analgésicos, possuem estoque por seis meses. A Cema deve lançar, no próximo mês, processo de importação dos neurobloqueadores para aumentar ainda mais o estoque.

A coordenadora Eunice Mascarenhas ressalta que o estoque na Cema mantém o estado seguro para atender uma alta demanda pelo kit intubação caso ocorra uma nova alça epidêmica. Além disso, permite a realização das cirurgias eletivas que foram retomadas de forma gradual na rede pública estadual de saúde desde o mês de maio.

“A Cema vem se planejando ao longo desses meses para garantir que todos os medicamentos do kit intubação estejam disponíveis para a nossa rede. Esse nosso planejamento também abrange os serviços que as unidades de saúde já desenvolvem independentemente de pandemia”, explicou Eunice.

