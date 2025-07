Governo do Amazonas inaugura centro exclusivo para crianças com autismo

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas deu um passo significativo em direção à inclusão e ao cuidado especializado ao inaugurar, nesta segunda-feira (28/07), o Caic TEA José Contente, o primeiro centro da rede estadual de saúde totalmente dedicado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, o centro já começa a funcionar com atendimentos gratuitos a crianças de até 11 anos e meio, com suporte multiprofissional.

Durante a cerimônia, o governador Wilson Lima destacou a importância do equipamento para o futuro das novas gerações e reforçou o compromisso do Estado com as famílias atípicas. “O que estamos entregando aqui é esperança. Esse é um marco inédito na história da nossa rede de saúde”, declarou.

PUBLICIDADE

A nova unidade se integra a uma estratégia estadual mais ampla de estruturação de uma rede voltada ao público infantil com TEA. Outras duas unidades em Manaus, o Caic Gilson Moreira e o Caic+Especialidades Afrânio Soares, também farão parte desse novo modelo de atendimento especializado.

Leia também: Operação Harpócrates interdita adegas irregulares por poluição sonora em Manaus

Com foco em um atendimento centrado na criança e em sua família, o centro reúne profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, médicos e nutricionistas. A atuação é baseada na abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada), reconhecida como uma das mais eficazes no tratamento do autismo.

PUBLICIDADE

A estrutura foi totalmente adaptada para atender às necessidades sensoriais das crianças, com salas específicas, como a Sala Sensorial Multimodal, o Parque Molhado e áreas de psicomotricidade com brinquedos adaptados. A unidade também conta com a Sala de Escuta e Acolhimento Familiar, reforçando o papel dos responsáveis em todo o processo terapêutico.

O projeto é fruto de uma parceria com a Rede Teia Agir e faz parte de uma política de requalificação dos Caics da capital. Com nove unidades já revitalizadas e duas em reforma, o objetivo do governo é transformar os Caics em referências em saúde da criança, com espaços acessíveis, modernos e integrados à Rede de Atenção Psicossocial.