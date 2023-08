Governo do Amazonas inaugura Feira de Produtos Regionais da ADS no Amazonas Shopping, nesta quarta-feira (09)

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), inaugura, nesta quarta-feira (09/08), uma Feira de Produtos Regionais no Amazonas Shopping, na av. Djalma Batista, 482, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. A feira será realizada toda quarta-feira, das 16h às 20h, no estacionamento G1.

A nova feira da ADS contará com 36 feirantes, divididos em produtores rurais, artesões e comerciantes de economia solidária, que irão comercializar seus produtos em um espaço de 400 metros quadrados. O gerente de feira da ADS, Diego Augusto, destacou alguns pontos importantes desta edição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acreditamos que vamos receber cerca de 3 mil pessoas por edição de feira. Entre essas pessoas, estão lojistas e clientes do shopping, além de moradores da região do entorno e, até mesmo, quem está retornando do trabalho. Nosso objetivo é contribuir com a geração de mais uma oportunidade de renda para os nossos feirantes, além de disponibilizar aos nossos clientes alimentos de qualidade”, detalhou o gerente.

No local, os clientes vão encontrar hortifrútis, como: mamão, maracujá, melancia, laranja, banana, macaxeira, batata, cará, batata-doce, couve e alface. Consumidores também vão encontrar artesanatos, além de um delicioso café da tarde, com comidas típicas regionais.

Calendário Feiras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

Arena Amadeu Teixeira (estacionamento superior), zona centro-sul de Manaus

Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos)

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Redação AM POST