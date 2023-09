Governo do Amazonas inaugura postos de atendimento para beneficiários do Auxílio Estadual Permanente nos PACs

As 300 mil famílias beneficiadas pelo Auxílio Estadual Permanente do Governo do Amazonas agora podem procurar qualquer unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) para atualizar dados e receber atendimento relativo ao programa. Nesta quarta-feira (13/09), foram inaugurados os postos nos pontos geridos pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e com serviços executados pela Secretaria de Assistência Social (Seas).

Os serviços não precisam de agendamento e são para as famílias já atendidas pelo programa. O Psico + Social passou por teste durante um mês e agora está operando oficialmente. O foco é fazer o acompanhamento da família beneficiada, mantendo os cadastros atualizados e dando suporte às famílias em situações diversas.

A iniciativa permite que os beneficiários tenham um local específico de atendimento e reforça o call center e as visitas familiares que já são realizadas pelas equipes da Seas. O Psico + Social está presente nos PACs de todo o Amazonas, inclusive nas unidades móveis.

Jussara Pedrosa, titular da Sejusc, frisa que o objetivo é sempre ampliar os serviços nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão. “Essa parceria com a Seas permite que agora os beneficiários do auxílio tenham um ponto de referência, que é o PAC mais próximo. Além de tudo, a população já conhece o atendimento e a estrutura das unidades, o que facilita que nos procurem”, observa.

Selma Melo, secretária executiva adjunta da Seas, ressaltou que os beneficiários podem procurar o Psico + Social para entender melhor o serviço e como é importante estar com as informações atualizadas no sistema.

“É importante ela vir, procurar essa equipe, fazer essa atualização, mas não esquecendo que ela também deve fazer a atualização no Cras, do Cadastro Único. Então, se você mudou de endereço, de telefone, se aumentou um membro familiar, procure o Cras para atualizar o seu cadastro único e procure a base do Psico + Social no PAC”, reforça Selma.

Os PACs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as zonas de Manaus e nas cidades de Iranduba, Itacoatiara, Tefé, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Humaitá e Maués.

