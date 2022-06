Governo do Amazonas inicia a entrega dos cartões Auxílio Estadual Enchente em Tefé

Redação AM POST

O Governo do Amazonas iniciou as entregas, nesta terça-feira (28/06), dos cartões do programa Auxílio Estadual Enchente às famílias afetadas pela subida das águas no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). A ação faz parte da Operação Enchente 2022.

“Nós estamos vindo ao município de Tefé para fazer a entrega do Auxílio Enchente para as famílias que estão sendo afetadas pela subida dos rios. Cada família vai receber R$ 300. Nós estamos trazendo o cartão e dando dinheiro para que essas famílias possam comprar nos comércios do município, aquecendo assim a economia local”, disse o governador Wilson Lima.

Serão entregues 3.678 cartões do auxílio no município, no valor de R$ 300, a ser pago em parcela única. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Defesa Civil do Estado e do município, e contempla famílias que tiveram suas casas invadidas pela subida dos rios tanto na cidade, como nas comunidades ribeirinhas próximas ao município de Tefé.

Além da ajuda humanitária, a operação prevê o envio de cestas básicas para amparar as famílias afetadas.

Auxílio Estadual

Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata às demandas das famílias atingidas pela cheia dos rios da região, o Auxílio Estadual Enchente pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.

Crédito Rosa

A Seas, em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), também entregou cheques simbólicos para empreendedoras contempladas pelo Crédito Rosa em Tefé.

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado a mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

* Com informações da assessoria de imprensa