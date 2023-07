Governo do Amazonas inicia diálogo para ampliar cooperação e comércio com Peru

As relações comerciais e de cooperação do Amazonas com o Peru, localizado na tríplice fronteira amazônica, poderão ser intensificadas. As tratativas nesse sentido foram iniciadas, nesta terça-feira (04/07), em reunião do vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, que representou o governador Wilson Lima na ocasião, junto ao embaixador do país no Brasil, Rómulo Acurio.

O encontro foi realizado na sede do Governo, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Mais cedo, o vice-governador do Amazonas também recebeu o embaixador do Equador no Brasil, Carlos Alberto Velastegui, com quem também abriu diálogo sobre novas parcerias, incluindo o projeto de logística multimodal Manta-Manaus, como solução para diversos entraves da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Do embaixador peruano, Tadeu de Souza recebeu uma relação de pedidos de intermediação do Governo do Estado junto a instituições brasileiras em torno de diferentes causas locais, como avião civil, conectividade e segurança pública. Para o vice-governador, o atual cenário político do Brasil favorece o fortalecimento da região amazônica e o estreitamento de laços institucionais.

“Com a Amazônia se fortalecendo, se fortalecem as relações com os países vizinhos, como o Peru. O embaixador Rómulo trouxe problemas que são relevantes e são comuns ao Amazonas, envolvendo as relações comerciais e logísticas, a conectividade, a segurança pública; é uma realidade de quem compartilha os mesmos desafios e obstáculos”, apontou.

Intercâmbio comercial

Na reunião, o vice-governador afirmou que encomendará às secretarias estaduais envolvidas com a temática um estudo acerca das exportações da ZFM para o mercado peruano. A ideia é analisar os dados para estimular o intercâmbio comercial e a promoção de novos negócios entre os dois países, em conjunto com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Atualmente, segundo o embaixador do Peru no Brasil, existe uma capacidade não explorada de integração econômica e logística entre os dois países amazônicos, que compartilham uma fronteira de 2,9 mil quilômetros de extensão. Rómulo Acurio defende que o rio Amazonas, que nasce no país andino, pode se tornar um novo eixo comercial.

“Temos um potencial enorme de exportações em ambos os sentidos e, obviamente, hoje que o mundo todo está se interessando pela Amazônia, temos uma oportunidade também para criar uma vontade política nova para resolver os gargalos que existem para essa integração acontecer”, declarou Rómulo Acurio.

A reunião na sede do Governo do Amazonas também teve a presença do cônsul-geral do Peru em Manaus, Pedro Júlio Díaz Vargas.

