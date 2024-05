Governo do Amazonas inicia jornada para zerar filas de cirurgias oftalmológicas em Nhamundá

O Governo do Amazonas está intensificando a jornada de cirurgias para atender à população do interior. Nesta terça-feira (08/05), na região do Baixo Amazonas, o vice-governador Tadeu de Souza fez a abertura de um mutirão em parceria com a prefeitura de Nhamundá (a 383 quilômetros da capital) para atender 200 pacientes que aguardavam por procedimentos oftalmológicos.

A abertura ocorreu em um ginásio do município, onde os pacientes passaram por serviço de triagem com um médico oftalmologista antes de serem encaminhados para o Hospital Cel. Pedro Macedo. Os investimentos para a realização da jornada de cirurgias foram liberados pelo governador Wilson Lima, a partir de uma emenda do deputado estadual Abdala Fraxe.

A ação segue até este sábado (11/05). Na abertura, Tadeu de Souza afirmou que a iniciativa servirá para zerar a fila de pacientes que esperavam esse tipo de atendimento médico em Nhamundá, além de destacar a importância da união de agentes públicos em favor da saúde pública do interior.

“Estamos, praticamente, zerando a atual fila de cirurgias oftalmológicas de Nhamundá por conta da prioridade que o governador Wilson Lima está dando na liberação de emendas, especificamente, para a realização de cirurgias na área da saúde”, ressaltou o vice-governador, ao lado da prefeita Marina Pandolfo e do vice-prefeito Neto Carvalho.

A catarata atinge o cristalino, lente da parte interna do olho, que deixa de ficar transparente e passa a ser opaca, causando a perda gradual da visão. O pterígio é uma doença ocular externa que forma uma espécie de “carne” no canto de um ou dos dois olhos. Se não tratadas, ambas as enfermidades podem causar danos à visão.

Ampliação

No ano passado, aproximadamente 1,8 mil pessoas foram beneficiadas com mutirões de cirurgias oftalmológicas do Governo do Estado em parceria com sete cidades amazonenses. De acordo com o deputado Abdala Fraxe, esse número vai aumentar em 2024 com o atendimento garantido em dez municípios.

“Quero agradecer aqui ao vice-governador Tadeu de Souza, que nos acompanhou em vários desses mutirões de cirurgias, o governador Wilson Lima, que liberou essas emendas para que a gente pudesse mandar para os municípios. E o ano de 2024 também será maravilhoso, pelo menos 2 mil cirurgias serão realizadas no nosso Amazonas e a população vai ter uma visão melhor”, enfatizou o parlamentar.