Governo do Amazonas inicia reforma Parque Rio Negro

Em busca de garantir espaços públicos iluminados e seguros, devolvendo à população espaços para prática esportiva ao ar livre e de lazer, o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), iniciou, nesta terça-feira (04/05), obras de reforma no Parque Rio Negro, localizado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

A reforma do parque do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), busca corrigir problemas causados pelo mau uso, falta de manutenção e acúmulo de lixo, devolvendo assim a qualidade de uso dos usuários e a funcionalidade das estruturas do parque.

O parque, que já se tornou cartão-postal da cidade, será reformado e contemplado com reparo e pintura dos bancos e cestos coletores, pintura do gradil e pergolado, substituição dos brinquedos do playground e equipamentos da academia ao ar livre, pintura e reforma dos quiosques da administração e depósito, substituição de vidros. Os serviços também irão realizar o reparo e pintura dos decks de madeira e da ciclovia, restauração e pintura dos pontos de venda e sanitário público, limpeza e reparo dos canais de drenagem, desobstrução e restauração das instalações de esgoto e limpeza manual do parque com capina.

Repasses – A UGPE vem reformando parques, praças, vias e residenciais construídos pelo Prosamim, com o objetivo de repassar os espaços para a prefeitura de Manaus. As reformas e repasses são frutos do fortalecimento institucional do Governo do Estado, por intermédio do Institucional da UGPE, com o Poder Municipal.

A finalidade do fortalecimento é garantir a manutenção periódica dos parques urbanos, praças, vias e residenciais construídos pelo Prosamim, através da limpeza e manutenção desses espaços.

O subcoordenador de engenharia da UGPE, engenheiro civil João Benaion, afirma que as reformas irão devolver toda a funcionalidade dos equipamentos no interior do parque.

“O Parque Rio Negro vai ser totalmente revitalizado e tendo sua funcionalidade 100% devolvida aos moradores das zonas sul e oeste. Os operários já iniciaram os serviços de limpeza da microdrenagem e corte de grama”, afirmou o engenheiro.

