Governo do Amazonas investe mais de R$ 1,6 milhão na 5ª Exposição Agropecuária de Nhamundá

Tradicional na região do Baixo Amazonas, a 5ª Exposição Agropecuária de Nhamundá (Expoanh), iniciou na sexta-feira (24/05), no Parque de Exposições Militão Beré, do município (a 383 quilômetros de Manaus). Para apoiar a realização do evento, o Governo do Amazonas, investiu mais de R$ 1,6 milhão em recursos.

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), foi repassado R$ 300 mil para apoiar a realização do evento. O recurso faz parte de um convênio firmado entre a Sepror e a Prefeitura de Nhamundá.

PUBLICIDADE

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, o evento valoriza o produtor rural, e fortalece o setor primário na região, onde possui uma potencialidade na pecuária, pesca esportiva, e outras atividades voltadas a produção rural.

“Esse é o olhar diferenciado do governador Wilson Lima para o interior do Amazonas. Esse evento vai gerar recursos e movimentar o município, pois todo Baixo Amazonas e alguns municípios da região do Pará também prestigiam essa grande exposição”, ressalta Daniel.

Para fortalecer o setor primário na região, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), em conjunto com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), liberou mais de R$ 1,3 milhão em crédito, para financiamento de equipamentos agrícolas. A ação faz parte do Programa Afeam Agro.

PUBLICIDADE

Durante o evento, também, a Sepror entregou um trator e implementos agrícolas, e um caminhão-baú, para fortalecimento da agricultura familiar no município. A ação faz parte do Termo de Cessão de Uso entre a Sepror e a Prefeitura de Nhamundá.

O equipamento vai ser utilizado para preparação da área, mecanização agrícola, transporte de insumos de produção, mecanização dos plantios, mecanização e aração do solo, para a melhoria nas condições de trabalho no campo, além de gerar renda aos produtores rurais.

PUBLICIDADE

Expoahn

O evento iniciou na sexta (24/05) e segue até domingo (26/05), e conta com atrações musicais, gastronomia regional, exposição de animais, parque de diversões, acesso a crédito rural, exposição de maquinários agrícolas, feira de produtos regionais, rodeio, e entre outras atividades.

PUBLICIDADE

Apoio

Desde 2022, a Sepror já investiu R$ 800 mil em recursos financeiros para apoiar a realização da 3ª, 4ª e 5ª edições da Expohn.