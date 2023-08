Governo do Amazonas investe mais de R$ 5 milhões em convênio para reformas das escolas de Coari

Um convênio firmado entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus) prevê a revitalização de todas as escolas estaduais do município. Das 15 escolas estaduais de Coari, oito já foram revitalizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, com obras finalizadas e entregues em maio deste ano. No total, mais de 10 mil alunos de todas as séries escolares serão beneficiados com as obras.

Até o final de agosto, devem iniciar os trabalhos no Centro de Educação de Tempo Integral Prof°. Manuel Vicente Ferreira Lima e na Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O diretor do Departamento de Infraestrutura (Deinfra), da Secretaria de Educação, Anderson Viana, ressaltou que o trabalho de reforma e revitalização predial requer planejamento, com levantamento prévio das demandas, organização de orçamentos, entre outros.

“Nesse cronograma visamos todas as escolas do município, o que mobilizou dezenas de pessoas. É um trabalho conjunto em prol dos alunos e estamos felizes com o resultado do trabalho deste ano nas escolas (de Coari)”, destacou o diretor.

Para a secretária executiva adjunta do Interior, da Secretaria de Educação, Ana Maria Araújo, as ações impactam diretamente na rotina dos estudantes.

“O governador Wilson Lima, desde o início de sua gestão, tem demonstrado preocupação com a educação, principalmente com o interior. E, na secretaria, sempre buscamos acompanhar todos os processos com celeridade para garantir a qualidade do ensino”, destacou a secretária.

Escolas reformadas

Nas escolas reformadas, foram realizados serviços de pintura geral, restauração completa da parte elétrica, manutenção no forro, telhado e hidrossanitários. Três unidades de ensino também ganharam coberturas nas suas respectivas quadras poliesportivas, além de ampliações nos refeitórios.

Com o término das obras nas Escolas Estaduais (EE) Francisca Evangelista, Gilberto Mestrinho, Iraci Leitão, Diamantina Ribeiro, Thomé de Medeiros, Presidente Kennedy, Francisco Lopes Braga e João Vieira, segue o planejamento para atender as demais unidades.

“Nos próximos meses, finalizaremos o restante das escolas, o que representa um salto significativo em nossa infraestrutura”, ressaltou o coordenador regional de Educação do município, Rodrigo Alves.

Redação AM POST