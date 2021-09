Governo do Amazonas investiu R$ 500 mil na revitalização de escolas estaduais de Rio Preto da Eva

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas investiu cerca de R$ 500 mil na revitalização das duas escolas da rede estadual do município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), na Região Metropolitana de Manaus. Os serviços foram realizados em 2020, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e fazem parte das ações determinadas pelo governador Wilson Lima, desde 2019, para atendimento às unidades de ensino do interior.

Os serviços são, em geral, melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico, pintura geral, troca de telhados e, em alguns casos, ampliação de espaços comuns. No município, tanto a Escola Estadual Raimundo Paz quanto a Escola Estadual Rio Preto da Eva, as duas unidades da rede, já tiveram os trabalhos concluídos pelo Governo do Estado.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, destacou o cuidado do governador Wilson Lima com as escolas do interior. “O Governo do Amazonas tem tido toda uma atenção com essas unidades, das quais muitas delas não recebiam há anos um reparo sequer. Isso mostra o comprometimento que temos em avançar com a Educação no estado, pois sabemos que questões estruturais interferem, e muito, no processo de aprendizagem de nossos estudantes”, reforçou a secretária.

De acordo com a gestora da Escola Estadual Raimundo Paz, Elizete Gomes, a unidade não recebia serviços de revitalização há 23 anos. “Ter esse ambiente escolar preparado e equipado para receber nossos alunos é de suma importância para o futuro deles”, afirmou Elizete Gomes.

Atualmente, a Escola Estadual Raimundo Paz atende 733 alunos do Ensino Fundamental 2 e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já a Escola Estadual Rio Preto da Eva conta com 1,2 mil estudantes matriculados, somente do Ensino Médio.

Para a secretária executiva adjunta do interior, Ana Maria Araújo, a infraestrutura é fundamental para o processo de aprendizagem dos estudantes. “Logo, realizar essas revitalizações nas escolas do interior mostra o compromisso que o Governo do Amazonas tem assumido para manter o processo de ensino-aprendizagem em evidência”, acrescentou Ana Maria Araújo.

Refrigeração – Além dos serviços de revitalização, as escolas de Rio Preto da Eva receberam também 24 novos aparelhos de ar condicionado. A ação faz parte da força-tarefa promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação, que, desde o último mês de agosto, tem equipado as unidades de ensino de Manaus e do interior com novos aparelhos de refrigeração.

Junto às novas máquinas, as unidades do município receberam ainda serviços de manutenção e limpeza nos ares-condicionados disponíveis nos prédios escolares.

