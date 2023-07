Governo do Amazonas já qualificou cerca de 800 profissionais do turismo no interior do estado

Camareira, atendimento ao cliente, condutor de pesca esportiva são apenas algumas das qualificações oferecidas pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), para 794 pessoas no interior do Amazonas, até julho deste ano. A Amazonastur intensifica a formação de profissionais em cursos voltados para o atendimento ao cliente.

Mais de 20 localidades, entre comunidades e sedes de municípios, receberam equipes do Governo do Estado para a qualificação. As formações da Amazonastur contam também com o apoio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

“O turismo é um grande gerador de empregos, de renda. Vejo o segmento como uma das soluções para o desenvolvimento econômico-social no Amazonas. Para isso, estamos investindo nas pessoas que recebem esse turista, para que ele tenha cada vez mais uma experiência única, volte e recomende o Amazonas para o turismo”, avaliou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

Próxima capacitação

No dia 25 de julho, inicia-se mais uma rodada de qualificação. Desta vez, o município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), na comunidade do Apéua, no rio Paratucú, a equipe da Sepror capacita a população com o curso de condutor de pesca esportiva. As inscrições estão abertas por meio dos contatos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Semctur): (92) 99212-8361 e 99438-1570.

Ao todo, o curso que começou no mês de maio deste ano, já capacitou 110 pessoas em municípios como Careiro, Rio Preto da Eva e Novo Aripuanã.

Somente os cursos do Cetam já qualificaram, até julho, 355 pessoas. Entre as qualificações estão cerimonialista, recepção em meios de hospedagem, atendimento ao cliente, agente de informações turísticas, organizador de eventos, inglês aplicado a serviços turísticos, manipulação de alimentos e inglês básico.

E nas edições do Workshop Bem Receber, 329 pessoas foram beneficiadas. Ao todo, quatro municípios polo já receberam as ações de qualificação do Bem Receber, entre eles Maués, Careiro, Parintins e Presidente Figueiredo.

Redação AM POST