Governo do Amazonas lamenta a morte do presidente do TRE, Aristóteles Thury

O governo do Amazonas prestou suas condolências por meio de nota, após a morte do presidente do Tribunal de Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristósteles Thury, que veio a óbito neste domingo (14), por complicações em seu quadro de covid-19.

Leia a nota na íntegra:

O Governo do Estado do Amazonas manifesta profundo pesar pelo falecimento do presidente do Tribunal de Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristósteles Thury, neste domingo (14/02). O magistrado estava internado em um hospital de São Paulo, onde fazia tratamento contra a Covid-19.

Com 40 anos de magistratura, dos quais 11 anos exercidos em comarcas do interior do Estado, Thury foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), em março do ano passado, para o biênio 2020/2022. Com sua experiência, conduziu com todo rigor e transparência necessários às eleições municipais de 2020, ano peculiar e desafiador por conta do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em 1976, tomou posse como juiz de Direito em 1980, dando início a sua passagem por diversas comarcas do interior. Em 1991 foi promovido a juiz da capital.

Em 2002 foi admitido membro da corte do Tribunal Regional Eleitoral como Juiz de Direito da classe dos magistrados, onde permaneceu por quatro anos. Em 2008, foi eleito, pelo critério de merecimento, desembargador do TJ-AM.

Em 2010 foi designado membro da corte do TRE-AM, como substituto da classe dos magistrados, onde permaneceu por quatro anos. No biênio 2018/2020, foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Eleitoral. Ao longo de sua carreira de magistrado, também lecionou as disciplinas de Direito Penal e Processual Penal em faculdades do Amazonas.

O Governo do Amazonas reconhece a contribuição de Aristósteles Thury para a magistratura do estado e presta suas condolências aos familiares e amigos.

