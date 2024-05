Governo do Amazonas lança campanha de conscientização voltada para os acidentes de trânsito

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas lançou, nesta sexta-feira (03/05), a campanha “Saúde no Trânsito”. Coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a campanha conta com ações de sensibilização, que serão desenvolvidas de forma coordenada pelo órgão, pela Fundação de Vigilância e Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc). A campanha faz parte das ações do Maio Amarelo, que alerta para a segurança no trânsito.

A campanha “Saúde no Trânsito” foi lançada no auditório da SES-AM. Além da secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, participaram do evento o diretor-presidente do Detran, Wendell Wolgan, a secretária da Seduc, Arlete Mendonça, e o diretor de Vigilância Epidemiológica da FVS, Alexsandro Melo.

A secretária de Saúde afirmou que a campanha vem para reforçar a questão da conscientização do motorista, de forma integrada com as secretarias de governo, com foco na educação, saúde e fiscalização de trânsito. “O papel da SES, além das ações assistenciais, também é a promoção à saúde e a prevenção de acidentes no trânsito. Estamos monitorando e trabalhando com ferramentas que mostram um aumento de 12,58% no número de vítimas de acidente de trânsito que deram entrada nos nossos hospitais nos primeiros quatro meses de 2024, comparado com o mesmo período de 2023”, ressaltou.

Conforme o diretor-presidente do Detran-AM, Wendel Waughan, o órgão trabalha todos os dias realizando fiscalizações em diversos pontos da capital amazonense, além de desenvolver programas voltados para educação no trânsito, dentro das escolas. “O Detran vem atuando diariamente em todas as áreas da cidade, fazendo fiscalização. Hoje, temos a fiscalização de trânsito e a parte educacional. O nosso tema do Maio Amarelo, esse ano, é a paz no trânsito, começa por você”, disse.

Alexsandro Melo reforçou que, além do trabalho de fiscalização que já é realizado pelo Detran, cada cidadão precisa estar consciente de que atitudes imprudentes no trânsito causam, muitas vezes, a perda de um ente querido, por isso mesmo a importância de conscientizar os amazonenses. “É importante que tenhamos o cuidado e as pessoas estejam conscientes e que coloquem no seu dia a dia aqueles ensinamentos que todos temos, como aquela questão da mãe dizendo para o filho, repetindo para o filho: “Ao beber, não dirija. Use o cinto de segurança. Não ultrapasse na faixa de pedestre. Use as passarelas para atravessar as ruas”, reforçou.

*Intensificação de cirurgias*

Os atendimentos relacionados a acidentes de trânsito também geram sobrecarga nos serviços de urgência e emergência da rede pública. Nos três principais Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) de atendimento adulto na capital – 28 de Agosto, Platão Araújo e Dr João Lúcio – os atendimentos relacionados a acidentes de trânsito cresceram 12,58% nos quatro primeiros meses de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Neste sábado (04/05), a SES-AM irá iniciar uma ação de intensificação de cirurgias ortopédicas em Manaus, que irá beneficiar 120 pacientes, em especial, vítimas de acidentes de trânsito. As cirurgias, serão realizadas nos quatro fins de semana de maio, nos Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, e Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na zona Leste, pretende ampliar a oferta, reduzindo o tempo de permanência dos pacientes nos HPSs.

*Com informações da assessoria