Governo do Amazonas lança edital com 1.800 vagas para cursos de qualificação profissional no Centro Cultural Aníbal Beça

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições para 1.800 vagas de acesso aos cursos de qualificação profissional, na modalidade de ensino presencial, para o Centro Cultural Aníbal Beça, localizado na zona leste de Manaus. As inscrições acontecem somente pela internet, das 8h às 23h59 (horário de Manaus), do dia 12 de dezembro (segunda-feira), no site cursos.cetam.am.gov.br.

“O nosso governo trabalha para dar oportunidades para que o cidadão se qualifique, uma vez que uma das nossas prioridades, ao lado do social, é a geração de emprego e renda. Inclusive, esses alunos terão oportunidade de se qualificar em um espaço moderno que é o Centro Cultural Aníbal Beça, entregue no nosso governo”, afirmou o governador Wilson Lima.

As aulas iniciam no dia 2 de janeiro de 2023. O edital com todas as informações está disponível no portal da Cetam, com acesso direto pelo link www.cetam.am.gov.br/tudo-sobreinscricoes/. A autarquia assinala a importância de os interessados lerem com atenção e seguirem todas as orientações e disposições contidas no documento.

As pessoas interessadas nas vagas, que ainda não tenham cadastro no Portal do Candidato, devem acessar o site cursos.cetam.am.gov.br a qualquer momento, para criar o perfil de acesso ao Portal das Inscrições. A criação antecipada do perfil facilita o processo no dia da inscrição.

Centro Cultural Aníbal Beça

A nova unidade do Cetam foi reinaugurada no dia 25 de novembro deste ano pelo governador Wilson Lima. Com arquitetura atual e arrojada, o Centro Cultural Aníbal Beça tem capacidade para atender até 5,4 mil alunos por ano, divididos nos três turnos. A unidade tem dois andares, num total de 3.764,7 metros quadrados de área construída, e conta com 15 novos espaços.

Entre os quais, salas de aula, laboratório maker, sala de música, duas bibliotecas e laboratórios técnicos equipados com o que há de mais moderno, tudo para melhor qualificar os alunos. A unidade é a primeira do Cetam na zona Leste.