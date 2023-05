Governo do Amazonas lança ferramenta tecnológica exclusiva para facilitar a experiência de turistas no estado

Redação AM POST

O Governo do Amazonas lançou nesta terça-feira (09/05) uma ferramenta inédita para turistas. O “Amazonas to go”, desenvolvido pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), oferece informações rápidas, fáceis e seguras sobre locais para comer, se hospedar e contatos de guias credenciados, tudo ao alcance da palma da mão através do aplicativo de mensagens WhatsApp. O lançamento faz parte das comemorações de 20 anos da instituição.

Com o objeitvo de proporcionar o melhor atendimento possível, o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, afirma que a digitalização do atendimento turístico proporciona comodidade, ao mesmo tempo em que conecta turistas aos prestadores de serviços cadastrados, incentivando o turismo seguro.

“É uma ferramenta inovadora, desenvolvida pelo Governo do Estado, que vai trazer conectividade, informação simples, rápido e fácil à mão do turista, que vai chegar no aeroporto, no porto ou na rodoviária e vai estar a três cliques do seu atrativo turístico final aqui no estado do Amazonas”, disse o presidente.

A solução tecnológica foi comemorada por trabalhadores do setor. O guia turístico Jairo Félix, acredita que a ferramenta vai contribuir para o desenvolvimento do turismo na região.

“Essa ferramenta ela vem no momento certo, como uma forma útil onde eu turista que chegar na cidade de Manaus e vai ter onde encontrar um profissional, atrativos e a oferta de serviço. Então, o governo do estado vem somar e agregar valor ao trade turístico do Amazonas e também valorizar o profissional guia de turismo” enfatizou Jairo.

O evento contou com a participação do secretário de Turismo de Roraima, Bruno Dantas, que veio conhecer a plataforma.

“A ferramenta que o Amazonas lança hoje é fundamental para a informação turística. Nós vamos levar essas informações para Roraima também e vamos viabilizar um grande esforço para se integrar, ampliando a nossa oferta”, afirmou o secretário.

Amazonas to go

A ferramenta possui uma interface amigável, na qual a mascote Natu, do turismo amazonense, oferece diversas opções, tais como: conheça a cidade, comunidades indígenas, onde ficar, onde comer, serviços, agências de turismo, casas de espetáculo e eventos, artesanato, serviços turísticos especializados, transportadoras turísticas e locadoras, guias de turismo, como chegar e telefones úteis.

Além de estar disponível em português, inglês e espanhol, o “Amazonas to go” pode ser acessado pelos turistas através do número +55 92 99517-9973 ou de QR Codes presentes em atrativos turísticos, empreendimentos e meios de hospedagem, agências de turismo, restaurantes, entre outros.

O “Amazonas to go” será constantemente atualizado e expandido para incluir informações sobre outras cidades do interior do estado, com o objetivo de alcançar o máximo de turistas que visitam a região.

Credenciamento

Desde janeiro, a Amazonastur realiza o credenciamento de prestadores de serviços turísticos interessados em ter seus estabelecimentos cadastrados no “Amazonas to go”.

Para realizar o credenciamento, são necessários os seguintes documentos: cópia do RG, cartão do CNPJ, certificado do Cadastur (regular), Formulário de Prestação de Serviço (Anexo I do Edital de Credenciamento), Termo de Adesão Preenchido e assinado (Anexo II do Edital de credenciamento), Informações e envio de documentação através do e-mail – [email protected]