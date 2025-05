Governo do Amazonas lança programa de escolas cívico-militares e entrega unidade revitalizada em Manaus

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (6), o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares (Pecim), iniciativa que incorpora a disciplina e os valores do modelo militar a seis instituições da rede estadual de ensino. A cerimônia ocorreu na Escola Estadual Professora Tereza Siqueira Tupinambá, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus — uma das unidades contempladas e que acaba de ser revitalizada.

O Pecim atenderá cerca de 4.689 alunos em Manaus e no município de Tabatinga, com atuação conjunta de educadores e militares da reserva, que irão coordenar rotinas, atividades cívicas e o acompanhamento disciplinar dos estudantes. A proposta é promover valores como respeito, comprometimento e civismo, ao mesmo tempo em que se combate a evasão escolar e melhora-se os índices de desempenho educacional.

“Mais do que regras, esse modelo busca extrair o melhor de cada aluno, promovendo uma educação aliada à formação de caráter e cidadania”, afirmou o governador.

A deputada estadual Débora Menezes destacou que a união entre valores e educação de qualidade é fundamental para transformar a sociedade. Já o deputado Mário César Filho ressaltou o cumprimento do compromisso assumido com a população.

Durante a solenidade, a Escola Estadual Tereza Siqueira Tupinambá foi entregue à comunidade escolar totalmente revitalizada. A unidade atende 500 alunos do 6º ao 9º ano e passou por melhorias estruturais, como manutenção elétrica, hidráulica, adequações em laboratório e quadra esportiva, e reforma da cozinha e demais áreas comuns.

Pais e alunos celebraram a volta do modelo cívico-militar, apontando organização e segurança como principais benefícios.