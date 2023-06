Governo do Amazonas lança site oficial do Festival de Parintins 2023

O Governo do Amazonas lançou nesta terça-feira (27/06) o site oficial do 56º Festival Folclórico de Parintins. O hotsite foi projetado para fornecer informações detalhadas sobre a festa dos bumbás Caprichoso e Garantido, facilitando o acesso do público às atividades relacionadas ao evento deste ano. A página já está disponível e pode ser acessada pelo endereço eletrônico https://www.parintins2023.am.gov.br

O site possui seções dedicadas ao turismo na ilha, com dicas do que fazer na cidade, orientações sobre segurança, contatos de emergência e onde fazer denúncias. Na seção da saúde, o usuário encontra endereços de unidades hospitalares e outras informações, como acesso à Cartilha do Respeito para o festival de Parintins, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e pontos de reciclagem espalhados por Parintins.

João Artur Vieira, secretário executivo de Comunicação Digital da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), explica que o site é fundamental para o Festival de Parintins.

“Além de reunir as ações do governo e todas as informações culturais do evento, o site oferece também dicas de segurança e saúde. Tudo isso reforça a ideia de transformar o festival em uma experiência completa para os turistas que buscam um local confiável e de credibilidade para se informar sobre o evento”, declarou.

Também é possível encontrar a programação detalhada do festival, com informações sobre os dias e horários das apresentações culturais na Ilha da Magia.

Festa dos Visitantes

No site, o usuário também tem acesso a lista predefinida de produtos não perecíveis para resgate da pulseira da ‘Festa dos Visitantes’. O ingresso é obtido sob troca por dois itens alimentícios da lista, não perecíveis, ou um quilo de alimento. Ao todo, 17 mil pulseiras estão sendo disponibilizadas, sendo 10 mil distribuídas entre os dias 27 e 28 de junho e o restante no dia 29.

Redação AM POST