Governo do Amazonas leva investimento de R$ 251 mil a agricultores e pescadores de Amaturá

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, nesta segunda-feira (10/07), uma ação de crédito rural, beneficiando agricultores e pescadores das comunidades indígenas de Bom Pastor, Nova Itália e Canimaru, bem como o público do assentamento Niterói, no município de Amaturá (distante 909 quilômetros de Manaus). Foram aprovados 18 projetos de financiamento, com um valor total de R$ 251 mil.

Um grupo de 18 produtores rurais, entre indígenas e não indígenas, atuantes na agricultura familiar e na pesca artesanal foram beneficiados com a medida. A iniciativa partiu da necessidade de se levar atendimento e crédito rural às comunidades isoladas. A atividade também teve a participação do gerente de Crédito Rural do Idam, Luiz Antônio Nascimento, e do técnico Eurico Paulo.

“Nossa equipe está levando investimento, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), para a pesca artesanal na forma de capital de giro e equipamentos para desenvolver a atividade, como balieira de alumínio, motores rabeta e refrigeradores. Também há projetos com financiamento para o plantio de mandioca, que incluem capital de giro e equipamentos como roçadeiras, motores rabeta e refrigeradores”, delineou o técnico em agropecuária do Idam Gustavo Mafra.

Ainda segundo Mafra, esta ação representa o começo para mais atividades, à medida que mais produtores rurais de Amaturá terão acesso às linhas de crédito da Afeam como parte das ações do Idam no município.

Redação AM POST