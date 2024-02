Governo do Amazonas levou acessibilidade e segurança para crianças e adolescentes no Carnaboi 2024

Notícia do Amazonas – O Carnaboi 2024, realizado pela primeira vez no Studio 5, contou com a presença ativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que priorizou a acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) e a segurança de crianças e adolescentes durante as duas noites de festa.

Com uma equipe de mais de 200 profissionais da Sejusc, o evento teve como foco garantir o acesso aos serviços do Estado oferecidos durante o Carnaval na Floresta, além de assegurar direitos e prevenir violências.

Durante as duas noites de festa, os profissionais da Sejusc estiveram presentes para prestar assistência ao público no Espaço Acessível, realizar a triagem de crianças e adolescentes e manter a Central de Achados & Perdidos, que felizmente não registrou ocorrências. Além disso, foram realizadas abordagens preventivas ao público em geral.

Um dos pontos destacados foi o Espaço Acessível, que recebeu mais de 96 pessoas entre PcD e acompanhantes nos dois dias de evento. O público com mobilidade reduzida teve uma entrada exclusiva no Studio 5, proporcionando maior comodidade e acessibilidade.

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, enfatizou a importância da atuação dos agentes da pasta durante o Carnaboi 2024. “Esse é um evento que reúne órgãos do Estado para garantir a segurança da população. É claro que a Sejusc, enquanto órgão atuante para a prevenção de violações de direitos, se faria presente para, mais uma vez, garantir o melhor para a população”, explicou.

No que diz respeito às crianças e adolescentes, a triagem foi realizada com base na Portaria 003/2023, da Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que proíbe a presença de menores de 12 anos em eventos carnavalescos. Além disso, foram distribuídos mais de 200 crachás para identificação dos que tinham autorização para entrar, apresentando a documentação e estando na faixa etária adequada.