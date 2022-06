Governo do Amazonas libera mais de R$ 1,4 milhão para produtores rurais de Lábrea e Manicoré

Redação AM POST

Expandindo o fomento ao setor primário no Sul do Amazonas, o governador Wilson Lima acompanhou, nesta terça-feira (14/06), o repasse de equipamentos para apoiar a produção agropecuária, pesqueira e florestal nos municípios de Lábrea e Manicoré (a 702 e 332 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Na programação do Governo Presente nas duas cidades houve, ainda, pagamento de subvenções a piscicultores, liberação de crédito rural, entrega de documentações e licenciamento a produtores, além de repasses de kits feiras pelo programa de Feiras Regionais da Agência de Desenvolvimento do Amazonas (ADS), entre outras ações.

Ao todo, as ações contabilizam mais de R$ 1,4 milhão em investimentos. Wilson Lima destacou as ações do Governo Presente e os investimentos direcionados aos produtores rurais, manejadores de pirarucu e moveleiros, entre outros segmentos do setor rural.

“Aqui nós estamos pagando a subvenção do pirarucu, assim também como estamos fazendo pagamento da juta e da malva, piaçava, da subvenção da borracha. Quando eu assumi o governo, em 2019, fiz questão de atualizar todas as subvenções que estavam atrasadas desde 2016”, ressaltou o governador.

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), foi assinado um Termo de Convênio com a Prefeitura de Lábrea, no valor de R$ 153,4 mil para a aquisição de motores estacionários de 5,5 HP acoplados com rabeta e roçadeiras motorizadas, para auxiliar produtores rurais da região. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins.

Em Lábrea, foram assinados quatro Acordos de Cooperação com três associações. Para a Associação dos Produtores Agroextrativistas da Comunidade José Gonçalves (Apac J.G), foram entregues 55 kits seringueiros, no valor total de R$ 106 mil.

O presidente da Apac J.G, Antônio David Brito Lima, comentou que a importância do apoio para a associação, que atua com atividades voltadas aos extrativistas de Lábrea, desde 2004. “A importância desse material é que traz dignidade para todos os extrativistas da Apac. Já é a segunda remessa que a associação recebe, por meio de edital. Em 2021 foram 100 kits, e agora 55”, disse.

Para a Associação dos Produtores Agroextrativistas do Médio Purus (Atamp), foram entregues uma bajara, transporte fluvial de médio porte; e um motor 13 HP, para apoiar no manejo de pirarucu. O repasse é fruto do Programa Amazonas Mais Verde, com o investimento de R$ 15 mil.

A Atamp também recebeu sete panagens de rede para a pesca do pirarucu manejado. Outras duas panagens foram entregues para Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi (Apadrit), no valor total investido em R$ 27 mil em recursos.

“Essa bajara e as panagens vão nos ajudar no manejo do pirarucu. Realmente estávamos precisando desses materiais para produção e retirada do pirarucu, e isso vai nos ajudar bastante na pesca desse ano”, destacou o representante da Atamp, Jelsenir Barbosa de Souza.

Por meio do Termo de Cessão de Uso, foi repassado uma serraria portátil no valor de R$ 54,8 mil para a Prefeitura de Lábrea, para atender os moveleiros da região, que atuam em associações que fornecem mobiliários a rede estadual de ensino, por meio do Programa de Regionalização de Mobiliário Escolar (Promove), da ADS.

Ainda durante o Governo Presente, em Lábrea, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) entregou R$ 877 mil em crédito rural, disponibilizado pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a agricultores familiares e pescadores artesanais do município.

Também foram entregues aos produtores 180 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 250 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP).

Manicoré

Após agenda em Lábrea, o governador Wilson Lima seguiu para Manicoré, onde assinou, por meio da Sepror, um termo de convênio no valor de R$ 101,2 mil, para aquisição de motores estacionários de 5.5 HP acoplados com rabeta, para auxiliar no escoamento da produção. Recurso de emenda da autoria de Belarmino Lins.

A ADS comprou, por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF), cerca de 5 toneladas de alimentos de agricultores de Manicoré, entre 3 toneladas de laranja e 2 de macaxeira, como apoio no escoamento e comercialização da produção. Os produtos foram doados para entidades socioassistenciais do município.

Na ocasião, o Idam entregou 258 Cartões do Produtor Primário (CPP), 97 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) e três Cadastros Ambientais Rurais (CAR). Também foram entregues três licenças de operação para três planos de manejo em pequena escala, que trarão benefícios a produtores familiares da região.

Kit Feira

Por meio da ADS, foi repassado um kit feira para a Prefeitura de Manicoré. Outro kit foi repassado para a unidade local do Idam de Lábrea, totalizando R$ 148 mil investidos nos dois kits.

O Kit Feira é composto por tendas, expositores, mesas, cadeiras, bonés, coletes e faixas, com a finalidade de beneficiar o produtor rural, melhorando a comercialização dos seus produtos diretamente com consumidor.