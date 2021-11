Governo do Amazonas libera R$ 150 milhões para Prefeitura de Manaus iniciar trabalho de recapeamento de ruas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas transferiu, nesta sexta-feira (12/11), R$ 150 milhões relativos a convênios firmados com a Prefeitura de Manaus, na última segunda-feira (08/11), para recapeamento e asfaltamento de ruas de todas as zonas da cidade. Este é o primeiro repasse de um pacote de investimentos na capital anunciado pelo governador Wilson Lima e que soma R$ 580 milhões.

Conforme previsto nos convênios, os trabalhos começam pelas ruas dos bairros Cidade de Deus, Santa Etelvina e Novo Israel, na zona norte de Manaus, e Coroado, São José, Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade. A estimativa da Prefeitura é a de que Manaus conta com mais de 15 mil ruas com demandas de serviços de recomposição de pavimentos.

De acordo com o governador Wilson Lima, outros convênios do pacote de investimentos em Manaus serão assinados ainda neste ano. São, no total, 11 projetos a serem implantados com recursos do Estado repassados à Prefeitura, incluindo subsídios para o transporte coletivo que vai possibilitar, a partir do próximo ano, a gratuidade da tarifa para estudantes da rede pública de ensino.

Os recursos para o recapeamento e asfaltamento de ruas foram repassados pelo Governo do Estado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e transferidos ao Município hoje pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Pacote de investimentos – Os 11 projetos que receberão recursos do Governo do Estado fazem parte de um protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e o prefeito David Almeida em 24 de outubro, no dia do aniversário de 352 anos de Manaus.

Os novos investimentos contemplam obras como a construção de um viaduto na Bola do Produtor e da nova feira e mercado da Manaus Moderna, implantação do Parque Ponta Branca Encontro das Águas, entre outros.

O subsídio do sistema de transporte público vai permitir, além da gratuidade de tarifas para alunos da rede pública, a manutenção de tarifa em patamar inclusivo. Ainda no transporte público, o protocolo de intenções prevê a substituição gradual da frota de ônibus movidos à diesel por tecnologias mais limpas e sustentáveis.

* Com informações da assessoria de imprensa