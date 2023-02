Governo do Amazonas mantém serviços essenciais no Carnaval

Redação AM POST

O Governo do Amazonas vai manter o funcionamento de serviços essenciais durante o feriado prolongado de Carnaval. Saúde e Segurança funcionarão em regime de plantão até a próxima quarta-feira (22/02).

O 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), localizados nas zonas sul, norte, leste e oeste da capital, além das Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai); em Crimes contra a Mulher (DECCM); e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), funcionarão em regime de 24 horas para atender registros de ocorrências e flagrantes.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também ficará aberta para registro de Boletins de Ocorrências (BOs), que também podem ser feitos on-line pela Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vai intensificar as ações de policiamento para garantir a segurança de foliões, nas bandas e blocos, na capital e no interior.

O Centro Integrado de Comando e Controle-Local (CICC-L) estará situado no Sambódromo de Manaus, monitorando, em tempo real, eventos como o desfile das escolas de samba, bloco das Piranhas, Galo de Manaus e Carnaboi.

Até o sábado (18/02), o Sambódromo contará com a Delegacia Móvel, estacionada em frente ao prédio da Delegacia Geral, para atendimento de denúncias e ocorrências.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) vai manter o atendimento nas 25 unidades de urgência e emergência, em Manaus, em plantões de 24 horas.

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência funcionando diariamente em regime de plantão 24 horas.

Social

Os restaurantes Prato Cheio serão abertos normalmente na segunda e quarta-feira (20 e 22/02), fechando apenas na terça-feira (21/02), no feriado de Carnaval. Os Centros de Convivência da Família e do Idoso não irão abrir durante o período de Carnaval, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (23/02).

O atendimento também será suspenso nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs). O Serviço Emergencial de Apoio à Mulher (Sapem) Centro-Sul atenderá normalmente durante o feriado.