Governo do Amazonas mobiliza força-tarefa para conter incêndio em indústrias no Distrito Industrial de Manaus

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas montou uma grande força-tarefa para combater o incêndio de grandes proporções que atinge, desde a tarde de terça-feira (5), as instalações das empresas Effa Motors e Valfilm da Amazônia, no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. A operação reúne mais de 200 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 26 viaturas e conta com o apoio de diversos órgãos estaduais.

A complexidade do combate às chamas se deve à natureza altamente inflamável e tóxica dos materiais armazenados no local, como veículos, pneus, combustíveis e plásticos industriais. Para conter o avanço do fogo, além do uso de água, as equipes aplicam Líquido Gerador de Espuma (LGE) e contam com o suporte de uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) para monitoramento aéreo.

Segundo o subcomandante do CBMAM, Helliton de Souza, a situação está sob controle: “O fogo está confinado. As chamas não estão extintas, mas não há risco de propagação. Não houve em nenhum momento avanço para a área de floresta”, garantiu.

Apesar da comoção popular, o subcomandante reforçou que não há necessidade de doações. “A corporação está profundamente agradecida com a solidariedade da população, mas contamos com setor de logística e diretoria de saúde próprios para garantir o abastecimento de água, alimentação e suporte médico à tropa”, disse.

Apoio total do Estado

Desde o início da ocorrência, o governador Wilson Lima determinou o emprego de toda a estrutura do Estado no combate ao incêndio e no suporte às equipes. Além do CBMAM, a força-tarefa inclui a Polícia Militar, que atua na segurança e isolamento da área; a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), responsável pela alimentação das equipes; e a Cosama, que intensificou a distribuição de água.

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) também participam da operação. “Conforme a determinação do governador, estamos com profissionais atuando em diversas frentes, desde o apoio psicossocial à alimentação e hidratação das equipes. Permaneceremos aqui pelo tempo que for necessário”, declarou a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

O combate segue intenso, com a utilização de diferentes tipos de viaturas especializadas, como Auto Bomba Tanque, Auto Bomba Plataforma e Unidade de Resgate. As equipes reabastecem os tanques de água a cada 10 minutos, mantendo o fluxo constante para conter totalmente as chamas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.