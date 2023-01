Governo do Amazonas oferece mil vagas para cursos de qualificação profissional

Redação AM POST

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Instituto Numiá de Desenvolvimento Cultural do Amazonas, divulgou nesta segunda-feira (30/01), a oferta de mil vagas para cursos de qualificação profissional gratuita, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

Ao todo, serão 15 cursos de qualificação profissional com carga horária de 40 horas. A oferta atende prioritariamente a jovens e adultos acima dos 16 anos, com o ensino médio completo ou cursando. As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).

Os interessados devem acessar o Portal até 2 de fevereiro e preencher o formulário disponível para inscrição, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A relação dos candidatos estará disponível no dia 3 de fevereiro e os candidatos aprovados receberão, através do e-mail cadastrado no momento da matrícula, o login e senha para acessar o curso na plataforma do projeto, disponível a partir de 6 de fevereiro, data que marca o início das aulas.

De acordo com a titular em exercício da Setemp, Sinara Braga, essa iniciativa tem o objetivo de ampliar aos cidadãos, possibilidades de entrada no meio profissional e incentivar na qualificação.

“Sabemos a importância de capacitar pessoas para o mercado de trabalho e essa parceria veio em um ótimo momento, pois nosso objetivo é beneficiar muitas pessoas através dessa parceria e com apoio do Governo do Amazonas”, disse.

Cursos

• Noção de Empreendedorismo;

• Atendimento ao Cliente;

• Técnicas de Negociação;

• Técnicas de Vendas;

• Secretariado;

• Marketing Digital,

• Gestão de Mídias Sociais,

• Assistente Administrativo;

• Noção de Departamento Pessoal;

• Noção Recursos Humanos,

• Agente de Portaria;

• NR-10 – Serviço de Eletricidade;

• NR-15 – Atividades Insalubridade;

• NR-20 – Combustíveis e inflamáveis;

• NR-35 – Trabalho em Altura.