Governo do Amazonas participa da maior feira de negócios náuticos da região Norte

Com expectativa de movimentar R$35 milhões, começou nesta quinta-feira (27/07) a maior feira de negócios náuticos do Norte e Nordeste, a Barco Show. Com entrada gratuita, o evento recebe o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), e acontece até o dia 30 de julho, no píer do Uiara Resort, no bairro Ponta Negra, zona oeste.

Pela primeira vez, a capital amazonense recebe a feira Barco Show. Responsável por atrair empresários interessados no potencial náutico da Amazônia, o evento voltado para o turismo de negócios, tem quatro dias de exposição e deve atrair mais de 10 mil pessoas. O procurador jurídico da Amazonastur, Ruy Mendonça, destacou a força que o turismo de negócios do estado tem para sediar um evento desse nível, atraindo a atenção de outros investidores.

“Essa iniciativa favorece o fluxo de economia no Amazonas, porque o turismo de negócios movimenta muito a região. Há uma grande quantidade de pessoas que vêm para cá apenas para fechar ou tratar algum negócio”, disse o Procurador Jurídico da Amazonastur.

O CEO da Barco Show, Hugo Leonardo, agradeceu o apoio do Governo do Amazonas para a divulgação e realização do evento. “O suporte é imprescindível, porque é um setor que ainda é considerado pequeno. Com o apoio, conseguimos trazer a edição aqui para o Amazonas. Escolhemos Manaus pelo potencial econômico e turístico”, disse o CEO.

Para o expositor, Fabiano Passos, a realização inédita da feira náutica na região Norte do país atrai mais compradores locais, que antes precisavam se deslocar para outras regiões para conseguir realizar uma compra.

“Nossa expectativa é a mais alta possível. A feira também movimenta a geração de emprego e renda para o estado. Nós precisávamos muito dessa iniciativa por aqui, porque a logística para participar de um evento como esse demandava que as pessoas fossem para São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo”, falou.

Como participar?

De quinta-feira à sábado (27 a 29/07), o evento acontece das 14h às 22h. Uma das programações mais aguardadas acontece no sábado, quando a Barco Show promove um desfile de embarcações, a partir das 17h.

No encerramento, no domingo (30/07), a Barco Show recebe os visitantes de 14h às 19h. O espaço conta com expositores, praça de alimentação, lounge, além do stand da Amazonastur, com informações turísticas do Amazonas.

A entrada do público para o evento é gratuita, mediante cadastro no site https://barcoshoweventos.com.br/convite/. O local do evento está localizado no Píer Privado do Uiara Resort, na Avenida Coronel Teixeira, 370, Ponta Negra (após Cond. Riviera, lado esquerdo, portão verde).

Redação AM POST