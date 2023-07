Governo do Amazonas participa do lançamento da FesPIM 2023

Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Marco Villela, esteve presente, hoje (31/07), no lançamento da segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no Distrito Industrial.

De acordo com Villela, o objetivo do evento, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, em Brasília, é mostrar a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM), não apenas para a Amazônia, mas para o mundo todo, além de o comprometimento da Zona Franca de manter a “floresta em pé”.

“A iniciativa da Suframa em fazer essa feira em Brasília, em divulgar a zona Franca, é uma iniciativa interessante, porque ela troca o ângulo de visão. A FesPIM será um evento muito bem-sucedido, que tem o apoio do governador Wilson Lima, que é um entusiasta dessa matéria”, avaliou o secretário.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que em cinco décadas de existência, muita coisa amadureceu e mudou no PIM, como a preservação da floresta, a indústria não poluente, o cuidado com o meio ambiente e a cultura de diferentes níveis profissionais da população da cidade de Manaus, de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá; por isso, há uma expectativa positiva para a FesPIM 2023.

“Sob nossa supervisão e dos investimentos das indústrias do PIM, esta feira acontecerá em Brasília. Nós vamos apoiar essa iniciativa para que exista lá a presença de mais de 300 fábricas. Estamos muito otimistas para que a FesPIM 2023 seja um sucesso”, projetou Saraiva.

Estiveram também presentes no evento o presidente do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam), Alexandre Rivas; o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Gustavo Igrejas; a secretária-executiva adjunta de Relações Institucionais (Seari), Tayana Rubim; além do superintendente adjunto de operação da Suframa, Belarmino Lins; os deputados estaduais Sinésio Campos e Mário César Filho; o vereador Kennedy Marques, entre outras autoridades.

