Governo do Amazonas realiza curso on-line para capacitar profissionais que atuam na vacinação no interior

Redação AM POST

O Governo do Amazonas vai promover um curso on-line para capacitar profissionais da saúde e acadêmicos para a vacinação contra a Covid-19, nos 61 municípios do interior do estado. A iniciativa é uma parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Poderão participar quem está atuando na vacinação, quem foi convocado para começar a atuar no processo, e voluntários.

Segundo o subgerente de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos da FVS-AM, David Oliveira, por meio do treinamento, os participantes serão orientados sobre a maneira correta de realizar o procedimento, dentro das normas, e a utilização dos diferentes Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs) exigidos, desde o local de armazenagem dos imunizantes até o momento da vacinação. Os participantes serão qualificados, ainda, sobre especificações da vacina como temperatura adequada e manuseio.

“Para que a vacinação ocorra de maneira correta, é necessário que os profissionais conheçam sobre a vacina, o que pode influenciar a sua eficácia e como identificar a conduta a ser tomada em algum desvio do padrão. Por meio deste treinamento, o profissional de saúde que for atuar na campanha de vacinação ou em sala de vacina estará mais atento às boas práticas em relação à vacinação, à rede de frio e ao sistema de informação”, disse David Oliveira.

O Treinamento Básico de Sala de Vacina relacionado à ação da Campanha de Vacinação da Covid-19 terá carga horária de nove horas e será realizado nesta sexta-feira (26/02) e nos dias 1º e 2 de março, das 14h às 17h. O público-alvo tem que participar dos três dias para concluir o treinamento, que será ministrado pela enfermeira Josy Lira e pela assessora técnica Katheuce Nunes, ambas da Gerência de Imunização de FVS-AM. A qualificação será transmitida, ao vivo, pelo Sistema IPTV da UEA-Telessaúde, pelo aplicativo Mano Web e pelo canal no YouTube tessaudeamazonas.

“A previsão é de que no mínimo 122 profissionais sejam qualificados. No entanto, este número poderá aumentar, levando em consideração que os coordenadores das salas de vacina em cada município podem usar o treinamento para multiplicar o conteúdo entre os profissionais habilitados para tal atividade, conforme necessidade de serviço”, explicou David Oliveira.

Os profissionais do interior que poderão participar do treinamento são: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, estudantes e acadêmicos de enfermagem, de universidades públicas e privadas. Os profissionais da capital do estado serão qualificados pela Prefeitura de Manaus.

Testes antígenos – Na próxima quinta-feira (25/02), a FVS-AM realizará um treinamento on-line com os profissionais de saúde dos municípios para repassar orientações quanto à distribuição e à aplicação de testes rápidos do tipo antígeno, uma forma complementar de diagnóstico ao RT-PCR, que já é usado no Estado.

Uma quantidade de 50 mil é destinada aos municípios e 12 mil para a capital. Uma nova remessa com 60 mil é aguardada para chegar esta semana à capital amazonense. O material faz parte de uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O objetivo de ampliar o diagnóstico e interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

De acordo com o diretor-presidente em exercício da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a ideia é orientar os profissionais quanto ao momento oportuno para se aplicar esse tipo de teste, assim como fazê-lo de forma correta. A FVS-AM também irá orientar como lançar os resultados dos testes nos sistemas oficiais de informações.

A orientação será transmitida, ao vivo, das 14h às 16h, pelo Sistema IPTV da UEA-Telessaúde, pelo aplicativo Mano Web e pelo canal no YouTube tessaudeamazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa