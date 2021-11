Governo do Amazonas recebe 50.310 doses de vacina contra Covid-19 nesta terça-feira, 23

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

MANAUS – O Amazonas recebeu, nesta terça-feira (23/11), 50.310 doses de vacina contra Covid-19. O lote foi enviado, em voo da Latam, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). As doses são do imunizante Pfizer e fazem parte da 137ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19.

Continua depois da Publicidade

A remessa chegou por volta das 11h no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e foi escoltada por agentes da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde as doses foram contabilizadas e armazenadas.

As doses vão ficar armazenadas até a distribuição para as secretarias municipais de saúde para operacionalização da campanha de vacinação contra Covid-19 de responsabilidade das prefeituras municipais.

A vacina Pfizer é o principal imunizante aplicado como terceira dose, conforme orientação nacional do PNI.

Continua depois da Publicidade

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 4.898.133 doses foram aplicadas em todo o estado até segunda-feira (22/11), sendo 2.669.674 de primeira dose, 1.978.723 de segunda dose, 53.935 com dose única e 195.801 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Continua depois da Publicidade

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

Continua depois da Publicidade

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.