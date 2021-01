Governo do Amazonas recebe ajuda humanitária da Embaixada da China para as ações de enfrentamento à Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (22/01), da Embaixada da China no Brasil, a doação de insumos e equipamentos para ações de enfrentamento à Covid-19 no estado. Desde o ano passado, o Estado vem recebendo esse tipo de apoio de outras embaixadas como as de Israel, Estados Unidos (EUA) e Venezuela, que se mobilizam para oferecer ajuda humanitária para a região.

Entre as doações estão 1.700 cilindros de oxigênio do Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina); a doação de US$ 80 mil da Sociedade Nacional de Cruz Vermelha da China para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); e 360 mil máscaras, entre outros itens.



O governador Wilson Lima conversou, por videoconferência, com o embaixador da República Popular da China no Brasil, Yang Wanming, e agradeceu o apoio. Participaram do encontro virtual o deputado federal Marcelo Ramos (PL/AM); o titular da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), Jório Veiga; e o coordenador da Unidade Gestora Integrada (UGI) do Governo do Amazonas, Tiago Paiva.

“O Estado do Amazonas agradece mais esse apoio que recebe, porque vem somar com os esforços de outras embaixadas, que se solidarizam conosco, desde o ano passado, nessa batalha contra a Covid-19. E ao apoio do Governo Federal, que não mede esforços para suprir nossas demandas desde o início da pandemia em nosso estado”, destacou o governador Wilson Lima.

