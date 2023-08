Governo do Amazonas recebe embaixador da Nova Zelândia no Brasil

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, recebeu nesta terça-feira (1º/08), o Embaixador da Nova Zelândia no Brasil, Richard Predergast. O encontro tem o objetivo de alinhar possíveis parcerias com o país, sobretudo, para o crescimento econômico sustentável.

Ao longo de 2023, o Governo do Amazonas ampliou a presença geopolítica do Amazonas no cenário internacional, trazendo parcerias de destaque para a agenda socioambiental do Estado. o governo recebeu embaixadores de diversos países e buscou apoio no México, Estados Unidos e Áustria, garantindo cooperações e o repasse de mais de R$75 milhões para o meio ambiente.

Representando o governador Wilson Lima, o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) esteve junto ao diplomata da Nova Zelândia em uma visita ao Museu da Amazônia (Musa), Zona Norte de Manaus. Na oportunidade, eles conversaram sobre os desafios da conservação da Amazônia, que deve incluir, sobretudo, mecanismos de combate à pobreza.

“O mais importante foram as conversas que tivemos, em especial, para que as tomadas de decisão para investimentos internacionais, parcerias, sempre tenham essa visão de que é necessário pensar primeiro nas pessoas, que são as guardiãs da floresta, criar novas alternativas econômicas de baixas emissões, pensar na economia tradicional e como adaptá-la para uma nova realidade e, a partir daí, pensar numa estratégia de reduzir o desmatamento e as queimadas”, disse o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

Agenda em Manaus

Ainda nesta terça-feira (1º/08), o embaixador se reuniu com representantes da Fundação Estadual do Índio (FEI) e, também, junto a Organizações Não Governamentais (ONGs) com atuação local.

Na manhã desta quarta-feira (02/08), o encontro será com a secretária de Estado da Educação, Kuka Chaves, e o reitor da Universidade Estadual do Amazonas, André Zogahib. Pela tarde, ele encontrará o vice-governador, Tadeu de Souza.

Redação AM POST